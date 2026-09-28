Por: El Espectador

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El Centro Democrático, colectividad fundada y liderada por el expresidente Álvaro Uribe, respondió de manera directa y contundente a los señalamientos provenientes del senador Enrique Gómez, director de Salvación Nacional. En un comunicado divulgado en su cuenta oficial de X, este partido rechazó “las constantes descalificaciones y la actitud displicente” del congresista alineado con el presidente Abelardo de la Espriella. Además, el Centro Democrático enfatizó que no existe interés alguno por parte de sus miembros en construir alianzas con grupos o movimientos que, según ellos, insisten en dividir a Colombia entre “buenos y malos” desde una perspectiva sectaria.

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En el mensaje público, la colectividad uribista resaltó su papel dentro del panorama político nacional, afirmando haber sido “la principal fuerza de renovación política en Colombia”. De acuerdo con el comunicado citado, el partido ha enfocado sus acciones en la defensa de la seguridad, el fomento de la inversión privada, el impulso de la economía fraterna, la gestión de políticas sociales y la austeridad estatal. Asimismo, subrayó el trabajo realizado en formación y promoción de nuevos liderazgos en diferentes regiones, lo que se ha traducido en una renovación sustancial dentro de sus representantes parlamentarios.

Las críticas de Enrique Gómez y Salvación Nacional no son nuevas. Desde la campaña presidencial han existido señalamientos donde se ha calificado a Uribe de “socialdemócrata” y se han marcado diferencias de fondo en temas como el rol y tamaño del Estado y el manejo de los impuestos. Frente a esos comentarios, el Centro Democrático sostiene que desconocen los hechos y resultados de las administraciones uribistas y niega que exista un “crecimiento desaforado del Estado” durante sus gobiernos.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, también salió en defensa del expresidente Uribe, destacando su firmeza en defensa de la seguridad, la cohesión social y la confianza inversionista, y desestimando los ataques de quienes, en sus palabras, no comprenden su liderazgo. El debate entre las dos colectividades ocurre en un contexto de disputa por espacios dentro de la derecha, especialmente ante las elecciones regionales. Actualmente, Salvación Nacional cuenta con cinco curules en el Congreso, mientras el Centro Democrático tiene una presencia mayoritaria con 17 senadores y 30 representantes. La posibilidad de fusiones políticas entre Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos evidencia los movimientos internos que anticipan una fuerte competencia electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el origen del conflicto entre el Centro Democrático y Salvación Nacional?

El conflicto ha surgido principalmente a partir de críticas de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien ha lanzado señalamientos hacia Álvaro Uribe y el Centro Democrático durante la campaña presidencial y en el Congreso. Gómez ha calificado al expresidente de “socialdemócrata” y ha cuestionado temas centrales como el manejo del Estado y los impuestos, generando una respuesta contundente del grupo uribista, que rechaza dichas afirmaciones como alejadas de la realidad y defiende su gestión histórica.

¿Qué significa la ‘renovación política’ que menciona el Centro Democrático en su comunicado?

En el contexto del comunicado, el Centro Democrático se refiere a ‘renovación política’ como los esfuerzos realizados en la formación y promoción de nuevos liderazgos en las regiones, logrando así una actualización continua de sus representantes en el Legislativo. Esto implica un relevo generacional y una diversificación de perfiles que buscan fortalecer la presencia y la identidad del partido en el panorama político nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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