Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció nuevamente ante las críticas que recibió tras aparecer armado durante patrullajes en Santa Marta, desarrollados en respuesta a las acciones atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La polémica imagen del mandatario portando un arma de fuego en el cinto, durante recorridos acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, generó reacciones en distintos sectores políticos y entre la ciudadanía, dado que no es común ver a un presidente colombiano participando directamente y con armas en operativos de seguridad.

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De acuerdo con lo informado, De La Espriella defendió su decisión y argumentó que, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es parte de su deber liderar personalmente las acciones de respuesta ante amenazas de criminalidad. El mandatario destacó que no se mantendrá al margen en situaciones que representen un peligro para los ciudadanos, en especial, después del despliegue de seguridad realizado por su Gobierno luego de la muerte de alias ‘Cholo’.

Según la alocución presidencial del domingo 27 de septiembre, el presidente enfatizó en que la Constitución le otorga la facultad de emplear la “fuerza legítima” del Estado como respuesta directa a los grupos delincuenciales. Reiteró que asumirá la conducción de los operativos que sean necesarios para preservar la seguridad, subrayando que su presencia armada responde a un deber constitucional y no a un acto temerario.

De La Espriella también cuestionó a quienes, según él, difunden narrativas que favorecen a las organizaciones criminales, e hizo un llamado a la responsabilidad al comunicar estos hechos. Insistió en que continuará al frente de los operativos como máxima autoridad militar del país, ya que considera impostergable la defensa de los ciudadanos ante amenazas de criminalidad, siempre dentro de los parámetros permitidos por la Constitución y la ley.

Las declaraciones del presidente tuvieron lugar pocos días después de que el Gobierno implementó un amplio dispositivo de seguridad tanto en Santa Marta como en otras zonas del Caribe colombiano, tras nuevas acciones y amenazas vinculadas a las ACSN. En palabras de De La Espriella, “lo haré portando y usando, de ser necesario y conforme a la Constitución y la ley, las armas legítimas de la República”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia que el presidente De La Espriella portara un arma durante patrullajes?

La controversia se generó porque no es habitual que un presidente colombiano participe directamente en patrullajes armado. La imagen de Abelardo De La Espriella con un arma en el cinto durante recorridos de seguridad fue cuestionada en sectores políticos y entre ciudadanos, quienes consideraron inusual ver al jefe de Estado asumir de manera tan directa tareas operativas junto a la Fuerza Pública.

¿Qué significa “fuerza legítima” según la Constitución colombiana y cómo la mencionó el presidente?

El término “fuerza legítima” hace referencia al derecho que tiene el Estado para emplear el uso de la fuerza, siempre que sea regulado y amparado por la Constitución y la ley. El presidente De La Espriella utilizó este concepto para justificar su accionar, señalando que responderá a los grupos delincuenciales mediante la fuerza que la Carta Magna le permite como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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