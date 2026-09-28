Bahía Solano, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Chocó, cuenta ahora con una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto José Celestino Mutis, luego de una intervención que tuvo una inversión aprobada de más de 31.195 millones de pesos.

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La obra fue presentada por la Gobernación del Chocó como una intervención destinada a fortalecer la conectividad aérea del municipio y dar mejores condiciones para el desarrollo de su actividad turística.

La primera etapa del proyecto incluyó la construcción de la terminal de pasajeros y el cerramiento perimetral de seguridad del aeropuerto.

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Los recursos utilizados para esta fase provienen del Sistema General de Regalías, específicamente de la Asignación para la Inversión Regional del 40 %.

Así quedó la nueva terminal del aeropuerto de Bahía Solano

La infraestructura entregada corresponde al denominado lado tierra del aeropuerto, es decir, el área destinada a los procesos de atención y circulación de pasajeros antes y después de su paso por las zonas de control.

La nueva edificación tiene un nivel y fue construida con una estructura de acero y cubierta liviana. El proyecto también contempló cimentación profunda y rampas peatonales para facilitar el acceso. A esto se suma el cerramiento perimetral de seguridad incluido en esta primera etapa.

La Gobernación del Chocó señaló que la intervención busca mejorar las condiciones de quienes llegan y salen de Bahía Solano por vía aérea, en una zona cuya actividad económica tiene una fuerte relación con el turismo.

El municipio es reconocido por sus playas, selva, biodiversidad y actividades relacionadas con la naturaleza, por lo que la conectividad representa uno de los elementos relevantes para la llegada de visitantes.

Turismo y economía, entre las apuestas de la obra en Chocó

La administración departamental sostiene que la nueva terminal puede favorecer a diferentes sectores que dependen de la llegada de turistas al municipio.

Entre ellos están hoteles y otros establecimientos de alojamiento, restaurantes, guías turísticos, transportadores, lancheros, artesanos y emprendimientos locales.

La Gobernación presentó la intervención bajo el concepto ‘Alas Doradas del Pacífico’, con el que busca asociar la nueva infraestructura con los atractivos naturales y culturales de Bahía Solano.

La apuesta es que una infraestructura aeroportuaria con mejores condiciones contribuya a fortalecer la conexión del municipio con otros lugares y facilite el movimiento de visitantes.

La obra hace parte de una inversión departamental respaldada con recursos del Sistema General de Regalías.

Segunda etapa tendrá otros $ 12.478 millones

La intervención del aeropuerto no termina con la entrega de esta primera etapa.

La Gobernación informó que existe una segunda etapa, cuyo proyecto tiene un valor de 12.478 millones de pesos, destinada a la construcción de una base de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI).

Con esta infraestructura, la Gobernación del Chocó busca mejorar la operación aeroportuaria y fortalecer una de las principales puertas de entrada para quienes visitan Bahía Solano, municipio que tiene en el turismo uno de sus principales motores económicos.

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