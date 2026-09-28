Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció el domingo 27 de septiembre una recompensa de hasta $3.000 millones para quienes brinden información que conduzca a la ubicación de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, principal cabecilla buscado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Esta medida hace parte de los recientes ajustes en la estrategia de seguridad anunciados por el Gobierno, tras un aumento de la presencia de las ACSN en la región. En su intervención, De La Espriella también actualizó el balance de capturas en el marco de la ofensiva contra esta organización, entre las cuales se registran 18 en el departamento del Magdalena y cinco en La Guajira, para un total de 23 detenidos hasta la fecha.

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De acuerdo con lo informado por la Presidencia, estos operativos cuentan con la participación de aproximadamente 2.500 efectivos de la Fuerza Pública, desplegados con patrullajes, controles viales y respaldo aéreo. Entre los cabecillas que son blanco de las autoridades además de ‘Pinocho’, se encuentran alias ‘200’ y Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patilizo’. Cabe señalar que en los procedimientos realizados fueron incautados cocaína, munición, teléfonos celulares, panfletos de carácter intimidatorio y una suma mayor a $29 millones en efectivo. Entre las personas capturadas figura Yolima Johana Murgas Guzmán, señalada como compañera sentimental de ‘Pinocho’.

El reporte oficial resalta que la ofensiva se intensificó luego de la operación del 21 de septiembre contra José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, identificado por el Gobierno como segundo al mando y encargado de las finanzas de la estructura armada. En ese procedimiento, según la Presidencia, murieron siete integrantes de las ACSN y tres más fueron capturados. Además, dos días más tarde, el presidente ordenó el traslado de 76 personas privadas de la libertad, presuntamente con nexos con el grupo, a cárceles de máxima seguridad de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico.

La preocupación por la expansión de las ACSN no solo se ha centrado en Magdalena y La Guajira, sino también en el Cesar. Así lo señala la Alerta Temprana 020-25, emitida el 2 de diciembre de 2025 por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el riesgo presente en municipios como Bosconia, El Copey, El Paso, Pueblo Bello y Valledupar, en relación con los intereses del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las propias ACSN sobre territorios estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, aunque han circulado mensajes y panfletos en estos municipios, autoridades locales y organismos de inteligencia han descartado amenazas directas y han identificado algunos comunicados como falsos, aunque solicitan mantener la vigilancia ante cualquier novedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ACSN y cuál es su presencia en Magdalena, La Guajira y Cesar?

ACSN corresponde a Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura armada que, según la Defensoría del Pueblo y reportes del Gobierno, mantiene redes de control y riesgo en municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, como lo señalan los operativos y la Alerta Temprana 020-25, especialmente en zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas de influencia.

¿Por qué las autoridades ofrecen recompensa por alias ‘Pinocho’ y quiénes han sido capturados?

La recompensa por alias ‘Pinocho’ responde a su papel como principal cabecilla buscado de las ACSN y la importancia de desarticular la estructura criminal. Según la Presidencia y declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, hasta ahora han sido capturadas 23 personas, incluyendo allegados y roles clave dentro del grupo, con el objetivo de debilitar sus mandos y finanzas en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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