Por: EL PILON SA

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La reciente alocución presidencial de Abelardo De La Espriella, transmitida el 27 de septiembre, estuvo marcada por un anuncio clave: el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a lo que describió como la crisis fiscal "más crítica" en la historia de Colombia. La decisión, comunicada mediante instrucciones precisas al ministro de Hacienda y su equipo económico, tiene como objetivo explorar soluciones ante el difícil panorama de las finanzas públicas, de acuerdo con información de Presidencia. Sin embargo, hasta ahora, solo se confirma el principio de diálogos, sin que se haya aprobado ningún crédito o apoyo financiero por parte de ese organismo internacional.

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Durante su intervención, De La Espriella profundizó en la situación de seguridad, resaltando, según reportes gubernamentales, que en agosto de 2026, comparado con agosto de 2025, el país experimentó caídas relevantes en los principales delitos: el secuestro disminuyó en 79 %, la extorsión en 62 % y las masacres en 58 %. El presidente sustentó estos datos como parte del balance de su primer mes de Gobierno, aclarando que corresponden a una comparación mensual específica.

Adicionalmente, la Operación Iron en Cali fue señalada como un logro, destacando la participación de más de 1.200 miembros del Ejército y la Policía en un operativo que impactó siete estructuras delincuenciales, con 85 capturas, según la última actualización. Simultáneamente, informó sobre ofensivas en la región Caribe contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), operación que dejó 23 capturados, varios patrullajes y la recuperación de la movilidad entre Santa Marta y Riohacha. Asimismo, anunció una recompensa sustancial por información que permita ubicar a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’.

La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, efectuada el 25 de septiembre a pedido de la justicia de Estados Unidos, fue otro de los hitos destacados, así como la crítica a la condición de gestor de paz que ostentó durante el gobierno anterior.

En materia judicial, De La Espriella pidió que la justicia considere, bajo lo previsto en el Código Penal, negociaciones con procesados por corrupción que ayuden a esclarecer la responsabilidad de otros involucrados, enfatizando que la potestad de conceder beneficios reside exclusivamente en las autoridades judiciales.

Finalmente, la recuperación educativa tras el terremoto del 10 de agosto fue parte del balance, con un reporte de cobertura educativa restablecida para el 99,3 % de los estudiantes afectados. El presidente defendió la protesta pacífica universitaria, pero rechazó los actos de violencia. Cerró su intervención mencionando la participación del vicepresidente en la Asamblea General de Naciones Unidas.

¿Qué implica que Colombia dialogue con el FMI sobre su crisis fiscal?

De acuerdo con Presidencia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida para enfrentar la situación fiscal actual, catalogada como la peor en la historia del país. Esto significa que el Gobierno busca explorar alternativas técnicas y financieras, pero no implica aún la toma de un préstamo, ya que el proceso se encuentra en una fase preliminar de análisis y opciones.

¿Cuáles son los resultados de seguridad destacados por Abelardo De La Espriella en su primer mes?

Según el balance oficial presentado por la Presidencia, los indicadores de seguridad en Colombia durante agosto de 2026, frente a los de agosto de 2025, muestran disminuciones en secuestros, extorsiones y masacres. Estos resultados, junto con las operaciones en Cali y la región Caribe, forman parte de los principales logros de su primer mes de gobierno en materia de lucha contra el crimen organizado y la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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