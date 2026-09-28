Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar enfrenta una crítica situación en materia de salud, evidenciada en las cifras de reclamos acumuladas entre enero y agosto de 2026. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en ese periodo se registraron 20.222 reclamaciones en Cesar, cifra tomada del consolidado de la Base de Datos SNS 2026. De ese total, Valledupar concentra 9.192 casos, lo que equivale aproximadamente al 45,5 % del total departamental. Un análisis mensual revela que solo en agosto se presentaron 2.252 nuevos reclamos en Cesar y 1.026 en su capital.

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La Supersalud también calcula una tasa de reclamaciones con base en los afiliados al sistema: Cesar reportó 170,1 reclamos por cada 10.000 afiliados y Valledupar, 183 por cada 10.000 para el mismo periodo. Es importante aclarar que este registro no incluye los reclamos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) indígenas, por lo que el total podría ser mayor. Aunque estas cifras evidencian la magnitud de la dificultad, la Superintendencia advierte que los datos no corresponden al total de pacientes en el denominado Plan de Choque, ya que varias reclamaciones pueden estar relacionadas a una sola persona y no todas estaban pendientes al inicio de la estrategia del Gobierno.

A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó el 22 de septiembre que la primera fase del Plan de Choque afecta a 1.069.196 usuarios: más de 700.000 esperan medicamentos y otros 300.000 procedimientos médicos. Las EPS como Dusakawi, Famisanar, Nueva EPS, Coosalud y Asmet Salud han sido llamadas a identificar estos pendientes, gestionar los casos y garantizar la atención efectiva, es decir, no basta con autorizar sino con que la entrega de medicamentos o la realización de procedimientos sea comprobable. Ese mismo día, Supersalud lideró en Cesar una mesa técnica con prestadores y autoridades departamentales para revisar el manejo de deudas, cartera y pagos directos entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Salud del Cesar y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe.

En cuanto a la financiación, el ministerio estableció un mecanismo especial de compra de cartera con 0 % de interés y un año de gracia dirigido a las EPS, limitado a las atenciones de la primera fase. Sin embargo, la deuda estimada solo con las 28 Empresas Sociales del Estado (ESE) públicas supera los $380.000 millones, cifra relevante para la región y que no contempla obligaciones con IPS privadas. Expertos y gremios del sector, como la Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UNIPS), insisten en diferenciar el monitoreo de los casos focalizados de la gestión del total de la deuda del sistema. La trazabilidad en el pago, la atención efectiva y el cierre de cada caso siguen siendo el mayor desafío para autoridades y prestadores de salud en el departamento.

¿Cuántos reclamos de salud se han presentado en el Cesar y Valledupar durante 2026?

Según el consolidado de la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2026 el departamento del Cesar sumó 20.222 reclamos en salud, de los cuales 9.192 corresponden a la ciudad de Valledupar. Solo en el mes de agosto, en Cesar se reportaron 2.252 nuevos casos y en Valledupar, 1.026 más.

¿Qué mecanismos propone el Gobierno para solucionar los reclamos en salud y el manejo de la deuda de las EPS?

El Ministerio de Salud, junto a la Supersalud y ADRES, implementó un plan de seguimiento que involucra mesas técnicas y un mecanismo especial de compra de cartera con 0 % de interés y un año de gracia. Este mecanismo está dirigido al manejo de pendientes relacionados con medicamentos y procedimientos priorizados en la primera fase. Asimismo, se exige trazabilidad y evidencia de atención efectiva, mientras gremios como UNIPS piden no mezclar la gestión de pacientes focalizados con el manejo global de la deuda del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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