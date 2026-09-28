Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, informó que el exalcalde de la ciudad, Andrés Hurtado, le pidió, por medio de una solicitud formal, que se retracte y retire un video que publicó en sus redes sociales recientemente. En dicho video, Zambrano cuestiona a Hurtado no solo por el respaldo político que, según él, dio a la actual alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, durante su administración, sino también por los señalamientos judiciales que, en palabras del concejal, enfrenta el exmandatario. De acuerdo con las declaraciones de Zambrano, esta petición constituye un intento de censura por parte de Hurtado y aseguró que no eliminará el contenido ni ofrecerá una retractación pública.

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En sus declaraciones, Zambrano afirmó que expuso en la publicación la cercanía política entre Hurtado y la alcaldesa Aranda, además de señalar supuestas investigaciones judiciales en curso contra el exalcalde. El concejal también mencionó el papel de Carolina Hurtado, esposa del exalcalde, a quien le atribuyó un rol visible y activo en la campaña electoral de Aranda. Según sus palabras, existió apoyo de varios integrantes del equipo de gobierno local de esa época para impulsar el proceso electoral en cuestión.

Zambrano insistió en que no permitirá que estas presiones frenen su labor política. Ratificó su intención de continuar con sus posturas críticas desde su posición en el Concejo de Ibagué y fue enfático al manifestar: “No nos van a censurar ni nos van a callar”, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de los habitantes de la capital del Tolima.

Esta controversia no es nueva en el panorama político local. En 2024, de acuerdo con información publicada, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué emitió un fallo en segunda instancia que ordenó al exalcalde Hurtado retractarse públicamente de anteriores afirmaciones hechas contra Zambrano. Según la decisión judicial, tales declaraciones vulneraban los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del concejal, estableciendo así un antecedente en la relación entre ambos funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Andrés Zambrano afirma que Andrés Hurtado intenta censurarlo?

Andrés Zambrano sostiene que la solicitud formal del exalcalde Andrés Hurtado, en la que le pide retractarse y retirar un video publicado en redes sociales, constituye un intento de censura. Según Zambrano, ese video cuestionaba la relación política entre Hurtado y la actual alcaldesa, además de señalar investigaciones judiciales, por lo que eliminar ese contenido atentaría contra su derecho a expresar críticas y a ejercer control político.

¿Cuál es el antecedente judicial entre Andrés Hurtado y Andrés Zambrano?

El antecedente judicial entre ambos data de 2024, cuando el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagué ordenó a Andrés Hurtado retractarse públicamente de afirmaciones que habría realizado contra Zambrano. El tribunal consideró que tales afirmaciones vulneraron los derechos al buen nombre y honra del concejal, creando un precedente en el enfrentamiento entre ambos actores políticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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