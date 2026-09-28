Por: EL PILON SA

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Un trágico episodio sacudió al departamento del Magdalena este domingo, luego de que una pareja proveniente de Valledupar fuera asesinada en hechos ocurridos entre los municipios de Ciénaga y Santa Marta. Las víctimas, identificadas como Andy Xavier Soto González, de 32 años, y Cindy Natalys Peña Mendoza, de 25 años, eran oriundos de la capital del Cesar, aunque su residencia actual estaba en Bogotá. El viaje hacia la costa Caribe, según información recolectada por El Pilón, tenía como propósito el descanso, pero se vio abruptamente interrumpido por la violencia.

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El primer hecho se presentó en las primeras horas del día en la rotonda de la Variante Sur, zona bajo jurisdicción de Ciénaga. Allí, Soto González fue abordado por varios sujetos que le propinaron heridas con armas blancas y lo agredieron con golpes y objetos contundentes. Pese a que fue auxiliado y trasladado de inmediato a la ESE Hospital San Cristóbal de Ciénaga, las lesiones resultaron mortales y el hombre perdió la vida en el centro médico.

Mientras la familia de las víctimas en Valledupar intentaba comprender lo sucedido, surgía la incertidumbre por el paradero de Cindy Natalys Peña Mendoza, quien había sido vista por última vez junto a su compañero sentimental y se encontraba desaparecida. Posteriormente, la Policía Metropolitana de Santa Marta informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la Vía Alterna al Puerto, específicamente en el sector Los Alcatraces. Al realizar la inspección, las autoridades confirmaron que se trataba de Peña Mendoza. El cuerpo presentaba muestras claras de violencia y heridas provocadas con arma de fuego, según los detalles conocidos del caso.

Las investigaciones, a cargo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, buscan determinar tanto la relación entre ambos homicidios como las circunstancias en las que ocurrieron. Entre las hipótesis, se analiza si Peña Mendoza fue trasladada desde el lugar donde fue atacado Soto González y si los responsables de ambos crímenes son los mismos. Las autoridades avanzan con la recopilación de información y el análisis de cámaras de seguridad en los corredores viales que conectan Ciénaga y Santa Marta, con la meta de esclarecer lo sucedido.

Por ahora, los cuerpos serán trasladados a Valledupar para su sepelio, mientras sus familiares mantienen la esperanza de que la verdad salga a la luz y que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

¿Qué avances han logrado las autoridades sobre el caso de la pareja de Valledupar asesinada entre Ciénaga y Santa Marta?

Las autoridades, incluido el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Sijín, continúan adelantando las diligencias para esclarecer las circunstancias y establecer la posible relación entre ambos homicidios. De acuerdo con la información revelada, se encuentran analizando cámaras de seguridad y realizando investigaciones en los corredores entre Ciénaga y Santa Marta para identificar a los responsables.

¿Qué líneas de investigación siguen en los homicidios de Andy Soto y Cindy Peña?

Según los reportes conocidos, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas si Cindy Natalys Peña Mendoza fue trasladada desde el sitio del ataque inicial hasta el lugar donde apareció su cuerpo y si los homicidas de ambos casos serían los mismos. Las investigaciones incorporan el análisis de movimientos en las rutas viales y la búsqueda de pruebas materiales que permitan reconstruir los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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