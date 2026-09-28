Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de Roncesvalles, en el sur del Tolima, decidió tomar acciones de prevención ante el persistente enjambre sísmico que afecta la región. La decisión central, adoptada en el marco del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, fue la cancelación definitiva de las Ferias y Fiestas del municipio, que estaban previstas para realizarse entre el 9 y el 12 de octubre de 2026. Esta medida fue tomada bajo el contexto de la actual Alerta Naranja Municipal y Alerta Hospitalaria Departamental, que indican un nivel importante de vigilancia y precaución frente al riesgo de potenciales emergencias sísmicas, según información oficial de la administración local.

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La alcaldía señala que la suspensión de estos eventos multitudinarios tiene el objetivo de evitar grandes concentraciones de personas, lo que podría dificultar la reacción y protección ciudadana frente a alguna emergencia originada por la actividad sísmica. Al mismo tiempo, se busca reducir factores de riesgo y facilitar el trabajo efectivo de las autoridades y organismos de socorro, manteniendo todos los protocolos de atención activados para garantizar respuesta inmediata si la situación lo requiere.

Junto con la cancelación de las festividades, se establecieron medidas extraordinarias para el fin de semana siguiente. Las autoridades ordenaron el cierre obligatorio de los establecimientos comerciales a partir de las 11:00 de la noche, horario en el que inicia, además, la Ley Seca. Esto implica la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y también la implementación de restricciones sobre los niveles de ruido dentro de las viviendas. La razón de estas restricciones, de acuerdo con la Alcaldía, es facilitar la percepción temprana de cualquier señal o alerta relacionada con movimientos sísmicos por parte de los residentes.

La administración municipal enfatizó que estas acciones no buscan aumentar la preocupación de los habitantes, sino más bien permitir que el personal de salud, organismos de socorro y la Policía estén listos y con condiciones óptimas para atender cualquier eventualidad. Finalmente, recomendaron a la población mantener la calma, contar con un kit de emergencias preparado y consultar únicamente información que provenga de fuentes oficiales, mientras continúe el monitoreo minucioso de la actividad sísmica en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cancelaron las Ferias y Fiestas en Roncesvalles Tolima en 2026?

La cancelación de las Ferias y Fiestas en Roncesvalles para el año 2026 fue definida por la Alcaldía con fundamento en la preocupación por el enjambre sísmico activo en el sur del Tolima. La medida busca evitar aglomeraciones y minimizar riesgos ante posibles emergencias, garantizando así la seguridad de los participantes y la efectividad de los protocolos de atención, tal como lo dispuso el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

¿Qué es la Ley Seca y cómo se aplica durante la alerta sísmica en Roncesvalles?

La Ley Seca significa la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. En el contexto de la alerta sísmica en Roncesvalles, la medida se aplica a partir de las 11:00 de la noche durante el fin de semana, junto a restricciones de ruido y cierre temprano de establecimientos, con el fin de facilitar la reacción ante cualquier emergencia relacionada con la actividad sísmica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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