Por: Caracol TV

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Un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este lunes 28 de septiembre dejó tres personas fallecidas en la vía que comunica a Cali con Puerto Tejada, en el sector conocido como El Hormiguero. El siniestro involucró a dos motocicletas y un vehículo, que colisionaron en circunstancias que todavía son materia de investigación.

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La emergencia movilizó a los organismos de socorro hasta el lugar del accidente, donde se confirmó el fallecimiento de tres personas. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el impacto entre los vehículos habría ocurrido durante las primeras horas de la mañana, aunque las autoridades continúan recopilando información para establecer con exactitud cómo se produjo el choque.

El accidente generó la atención de los organismos de emergencia, que llegaron al sector para atender a las personas afectadas por la colisión.

¿Qué se sabe del accidente en la vía Cali-Puerto Tejada?

Según el reporte preliminar, el siniestro ocurrió en el corredor vial que conecta a Cali con Puerto Tejada, específicamente en el sector de El Hormiguero.

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De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, estuvieron involucradas dos motocicletas y un vehículo. La fuerte colisión dejó como saldo tres personas fallecidas, quienes, según la información disponible hasta el momento, perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Integrantes de los Bomberos Voluntarios llegaron al sitio para atender la emergencia y prestar los primeros auxilios a algunas de las personas afectadas. Por ahora, no se han establecido públicamente todos los detalles relacionados con las víctimas, las condiciones en las que se movilizaban los vehículos ni la secuencia exacta de los acontecimientos.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para reconstruir lo ocurrido y determinar qué circunstancias rodearon el accidente de tránsito. Uno de los aspectos que permanece bajo investigación es la posible causa de la colisión entre las dos motocicletas y el vehículo. Entre las hipótesis que deberán ser verificadas se encuentran una posible imprudencia en la vía y el exceso de velocidad. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer que alguno de estos factores haya provocado el siniestro.

El accidente también ha puesto la atención sobre las condiciones del corredor vial en el sector de El Hormiguero, donde usuarios en redes sociales han señalado diferentes dificultades para quienes transitan por la zona.

Entre los aspectos mencionados se encuentran la escasez de iluminación, los daños en la capa asfáltica y lo angosto de la vía para el tránsito vehicular.

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