Por: Caracol TV

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Un trágico accidente de tránsito dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y doce heridas al volcar un autobús en un tramo vial del estado de Bahía, Brasil.

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La Policía de Carreteras confirmó que el lamentable siniestro automovilístico ocurrió el viernes aproximadamente a las 23:00 hora local (7:00 de la noche del viernes de Colombia) por causas bajo investigación, según informó la agencia Efe.

El impacto tuvo lugar en la carretera federal BR-122, en las proximidades del municipio de Iraquara, zona geográfica perteneciente a la turística región de Chapada Diamantina.

Siete ocupantes perdieron la vida de forma instantánea en el lugar de los hechos, entre ellos un menor de edad, mientras una víctima adicional falleció en un centro hospitalario.

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Los equipos de emergencia trasladaron oportunamente a los doce heridos hacia diversos hospitales públicos locales, mientras que únicamente los dos conductores del automotor salieron completamente ilesos.

El vehículo accidentado pertenecía a la empresa Real Maia y cubría una extensa ruta terrestre que inició en Fortaleza con destino final programado hacia la ciudad de Palmas.

Frente a la emergencia, la senadora Lídice da Mata expresó sus condolencias públicas manifestando: ” Recibo con profunda tristeza la noticia del accidente de autobús en la región de Iraquara, en la Chapada Diamantina, que dejó siete personas fallecidas. El vehículo partió de Fortaleza (CE) con destino a Palmas (TO). Mi solidaridad con las familias y amigos de las víctimas en este momento de pérdida”.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía emitió un comunicado oficial solidarizándose con los allegados de los fallecidos, confirmando la muerte de un agente de la Policía Militarizada.

El funcionario público viajaba uniformado en la unidad de transporte tras haber solicitado el traslado a los conductores para aproximarse hacia su destino final en la localidad.

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