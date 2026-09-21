Por: Gol Caracol

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El Mundial Femenino Sub-20 de Polonia avanza hacia momentos decisivos con la disputa de los cuartos de final. De acuerdo con Noticias Caracol, los dos primeros partidos tendrán lugar este sábado 18 de septiembre en el estadio Arena de Sosnowiec. El primer encuentro lo protagonizan Corea del Sur e Italia a partir de las 8:00 de la mañana, hora colombiana. El equipo asiático viene de superar a Argentina y busca llegar a semifinales por segunda vez en su historia, recordando su tercer puesto en la edición de Alemania 2010. Por su parte, Italia está viviendo su mejor campaña, ya que alcanzó por primera vez esta instancia tras eliminar a China por penaltis, demostrando un alto nivel de competitividad.

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Más adelante, a las 11:30 a.m., Brasil se mide contra España en un partido que enfrenta a dos favoritos al título. Brasil superó un complicado duelo ante Estados Unidos en octavos de final, avanzando tras una definición por penales tras el empate a uno, y busca repetir la hazaña de llegar a semifinales, algo que no consigue desde Costa Rica 2022, cuando obtuvo el tercer lugar. España, actual campeona, ha mostrado un desempeño sobresaliente en el torneo, con pleno de victorias y cifras contundentes, lo que la ratifica como una de las grandes candidatas de acuerdo con la información de Noticias Caracol.

El domingo 20 de septiembre se desarrollarán las otras dos llaves de estos cuartos de final en el estadio Miejski de Lodz, que albergará el resto del certamen. Corea del Norte, defensora del título tras vencer nuevamente a Japón, enfrenta a Canadá, que sorprendió dejando fuera a Francia. El duelo Nigeria vs. Colombia, programado para las 8:00 a.m., reviste un interés particular, pues la selección sudamericana busca acceder a su segunda semifinal, tras eliminar a Polonia con un ajustado 1-0 gracias a un autogol en los últimos minutos. Según Noticias Caracol, Nigeria, que goleó a Inglaterra, ya fue verduga de Colombia en semifinales de Alemania 2010. Estos partidos podrán seguirse en vivo por la señal de Gol Caracol y Ditu.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Colombia y Nigeria en el Mundial Femenino Sub-20?

El enfrentamiento entre Colombia y Nigeria en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 se jugará el domingo 20 de septiembre a las 8:00 de la mañana, hora colombiana. Podrá verse en vivo a través de Gol Caracol y Ditu. El escenario será el estadio Miejski LKS Lodz.

¿Cuáles son los favoritos para avanzar a semifinales del Mundial Femenino Sub-20?

Según la información de Noticias Caracol, los equipos de España y Corea del Norte parten como favoritos para avanzar a semifinales, por su desempeño en torneos anteriores y su rendimiento actual, aunque rivales como Brasil y Nigeria también llegan con buenos resultados y podrían dar la sorpresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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