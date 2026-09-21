Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Jhon Solís continúa destacándose en el fútbol inglés, esta vez con una actuación sólida al servicio del Birmingham City. En la octava jornada de la Championship, segunda división de Inglaterra, el colombiano fue pieza clave para que su equipo empatara 2-2 frente al Middlesbrough. De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, el centrocampista se lució asistiendo a Liam Millar en el gol que significó el empate parcial en el estadio St Andrew’s.

Sigue a PULZO en Discover

El momento crucial del partido ocurrió cuando Solís, quien lleva el número 14 en la camiseta de los ‘azules’, recibió un pase cerca de la medular del área tras la presión ejercida por Tomoki Iwata, compañero que recuperó la posesión para el Birmingham City. Bajo la presión de los zagueros rivales, el mediocampista de Guacarí mostró fortaleza y destreza, manteniendo el balón bajo control a pesar de los intentos del contrario por despojarlo. Antes de que pudieran quitarle la pelota, Solís habilitó perfectamente a Millar, quien definió con precisión para el 1-1 parcial. Este tanto generó una ola de euforia en las tribunas, con aficionados celebrando la acción decisiva del colombiano.

Luego de la anotación, Solís de inmediato celebró junto a Millar y el resto de sus compañeros, evidenciando la unión del equipo y la importancia de su aporte. El volante colombiano, con apenas 21 años, disputó los 90 minutos del encuentro y fue uno de los más destacados en el césped de St Andrew’s Stadium. El compromiso, finalmente, terminó igualado 2-2, resultado que reflejó la intensidad y el equilibrio del partido para ambas escuadras.

En cuanto a la situación del Birmingham City en la tabla de posiciones de la Championship, el empate ante Middlesbrough permitió que el conjunto dirigido por el cuerpo técnico, donde milita Solís, llegara a once puntos tras ocho encuentros disputados, ubicándose así en la décima posición del campeonato, según cifras citadas por Noticias Caracol. Por ahora, el colombiano continúa dejando buenas sensaciones con su rendimiento, consolidándose como una ficha valiosa para el equipo en esta temporada.

¿Cómo fue la asistencia de Jhon Solís en el Birmingham City vs. Middlesbrough?

La asistencia de Jhon Solís se produjo en el minuto 55 del encuentro, cuando tras recibir el balón de Tomoki Iwata cerca del área, logró eludir la presión de los defensores rivales y habilitar a Liam Millar para que este anotara el gol del empate parcial. El pase decisivo y la jugada completa pueden observarse en el video oficial desde el minuto 1:29 hasta el 1:39, según difundió Noticias Caracol.

¿En qué posición está Birmingham City en la Championship tras el empate de Jhon Solís?

Después de sumar un punto en el partido contra Middlesbrough, el Birmingham City alcanzó once unidades en ocho fechas de la actual temporada, ubicándose en el décimo puesto de la clasificación general, de acuerdo con la información proporcionada por Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z