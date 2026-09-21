Por: Gol Caracol

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La selección Colombia femenina Sub-20 continúa sorprendiendo y afianzando su sueño en el Mundial Femenino, tras vencer 1-0 a Nigeria y conseguir el anhelado pase a las semifinales del certamen, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol. El partido, que se definió con un gol de Valerin Loboa, evidenció el espíritu combativo y la entrega de la ‘tricolor’ en una competencia donde cada detalle cuenta y las emociones están a flor de piel.

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Después de la resonante victoria, Juana Ortegón, capitana del conjunto dirigido por Carlos Paniagua, subrayó la importancia del trabajo en equipo y la cohesión que ha definido al grupo durante el torneo. En palabras de la jugadora, “tuvimos para ganarlo desde antes, pero a este equipo le gusta sufrir”, reflejando así las vicisitudes del encuentro y la determinación de sus compañeras para avanzar más allá de las dificultades. Esta visión también deja en claro la madurez del grupo frente a la presión de partidos tan exigentes.

Ortegón fue enfática al destacar la dedicación visible dentro y fuera del campo: “Dios recompensa todo y sabe que trabajamos de buena manera y con el corazón. Este equipo es unión y familia… La entrega por las compañeras es enorme y eso se ve en la cancha. Estamos felices”. Según lo reseñado por Noticias Caracol, este ambiente de apoyo mutuo ha sido clave para los resultados acumulados hasta esta instancia.

No obstante, la euforia por la clasificación se vio empañada por una noticia que representa un reto para Colombia. Juana Ortegón no podrá disputar la próxima semifinal ante Corea del Norte debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Así, la capitana deberá alentar desde la barrera mientras el resto del equipo asume este nuevo reto frente a un rival al que ya enfrentó en la fase de grupos y ante el que cayó 3-0 en la tercera jornada.

La selección nacional encara ahora no solo la posibilidad de una revancha frente a un conocido adversario, sino también el desafío de mantener el espíritu colectivo que le ha permitido posicionarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo. Mientras tanto, la otra semifinal la disputarán España e Italia, quienes avanzaron tras vencer a Brasil y Corea del Sur respectivamente.

¿Por qué Juana Ortegón no podrá jugar la semifinal del Mundial femenino Sub-20?

Juana Ortegón, capitana de la selección Colombia femenina Sub-20, no estará presente en la semifinal del Mundial femenino debido a la acumulación de tarjetas amarillas durante el torneo. Esta situación obliga a la futbolista a perderse el crucial encuentro frente a Corea del Norte, según Noticias Caracol.

¿Cómo fue el anterior enfrentamiento entre Colombia y Corea del Norte en este Mundial femenino Sub-20?

Colombia y Corea del Norte ya se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial femenino Sub-20, en la tercera jornada del certamen. En ese partido, el equipo asiático venció 3-0 a la selección colombiana, lo que representa un reto de revancha para la ‘tricolor’ en la semifinal, de acuerdo con lo informado por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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