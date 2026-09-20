Si hay un evento que llama la atención en el país, no solo de los seguidores de ciclismo sino de todos los deportes, es el Tour Colombia, una competencia que es muy importante porque es al inicio de la temporada y reúne a varios de los mejores ciclistas del mundo.

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Y es que precisamente, a diferencia de la Vuelta Colombia y el Clásico RCN, esta competencia clasifica como una de las mejores de la Unión Ciclística Internacional, por lo que les permite a los equipos World Tour participar, como el Ineos, el Movistar, el Red Bull Bora Hansgrohe, Visma y muchos más.

Sin embargo, pese a ser tan entretenido y exitoso, este evento no se ha podido llevar a cabo desde 2024 por falta de recursos del Gobierno y falta de apoyo del sector privado, por lo que ha tocado cancelar las más recientes ediciones.

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No obstante, para 2027 la cosa pinta diferente, puesto que desde la Federación Colombiana de Ciclismo ya tienen incluso fecha definida para que esa competencia vuelve a hacerse.

Cuándo será el Tour Colombia 2.1

Según le comentó Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, a la revista Mundo Ciclístico, para 2027 la competencia está prácticamente garantizada porque ya se tiene el aval del Gobierno Nacional y varias empresas ya se montaron en el proyecto.

“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, comentó Galeano. Y agregó: “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”.

Además, aseguró que se está trabajando en conjunto con la Federación Mexicana de Ciclismo para que se haga un tipo de tour latinoamericano, es decir, que primero esté una competencia en México y casi dos semanas después en Colombia, con la idea de que la logística y preparación de los equipos europeos sea mucho más sencilla y asequible, lo cual también les permitiría participar en ambas competencias.

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Quiénes fueron los ganadores del Tour Colombia

Cabe recordar que esta competencia ha contado con cuatro ediciones, que han sido muy entretenidas y llamativas para los aficionados del ciclismo. La última fue en 2024, edición que sorpresivamente ganó el deportista Rodrigo Contreras, del equipo Nu Colombia.

Ante de eso, los ganadores fueron:

2020: Sergio Higuita.

2019: Miguel Ángel López.

2018: Egan Bernal.

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