Por: Portal Bogotá

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Equipo Bogotá vuelve a ser protagonista en los XIII Juegos Deportivos Suramericanos Santafé 2026, realizados en Argentina, al aportar tres medallas de plata para Colombia durante la cuarta y quinta jornada del certamen, según información de la Alcaldía de Bogotá. La delegación bogotana mantiene su presencia destacada en la competencia y sigue sumando reconocimientos en distintas disciplinas.

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En patinaje de carreras, Gabriela Isabel Rueda Rueda obtuvo la medalla de plata en la prueba de 10.000 metros eliminación pista, después de trabajar en equipo con la también colombiana Yicel Giraldo, quien se llevó la presea de oro. Gabriela cumplió un papel estratégico al apoyar a su compatriota para ganar la competencia y aseguró el segundo lugar, lo que permitió un podio 1-2 para Colombia. La venezolana Angy Quintero completó el podio con la medalla de bronce.

En natación de carreras, el Equipo Bogotá sumó otras dos medallas de plata. Samantha Antonella Baños Resurrección obtuvo el segundo puesto en los 200 metros mariposa femenino, con un tiempo de 2:14.28 minutos, mientras que la brasileña María De Carvalho ganó el oro (2:12.61) y la peruana Yasmín Silva se quedó con el bronce (2:14.84). Por su parte, Sirena Carolina Rowe Cervantes sobresalió en los 50 metros libre femenino, alcanzando la plata con registro de 25.20 segundos. La ganadora fue la venezolana Lismar Lyon (25.23), seguida por la brasileña Luanna Nunes (25.36).

Otros deportistas bogotanos también registraron actuaciones importantes. En bowling, Alfredo Quintana y Óscar Rodríguez ocuparon el cuarto lugar del torneo de dobles, con 4.839 pines. En golf, Felipe Álvarez lidera individualmente con 209 golpes, tres bajo par, mientras que el equipo nacional es segundo por equipos. En voleibol playa, Yeferson De la Hoz y su equipo alcanzaron el quinto puesto tras vencer a Paraguay. Además, el boxeador Johan Caicedo conquistó medalla de plata en la categoría de 90 kilogramos al llegar a la final, según información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

La lista de medallistas del Equipo Bogotá ratifica el nivel de la delegación en pruebas de patinaje, natación y ciclismo BMX Freestyle, entre otras. Así, el desempeño en estos juegos reafirma el talento bogotano y su continuo aporte a los logros deportivos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los logros recientes del Equipo Bogotá en los Juegos Suramericanos 2026?

En la cuarta y quinta jornada de los Juegos Suramericanos Santafé 2026, el Equipo Bogotá sumó tres medallas de plata, destacándose en patinaje de carreras y natación. Las preseas fueron obtenidas por Gabriela Isabel Rueda Rueda, Samantha Antonella Baños Resurrección y Sirena Carolina Rowe Cervantes, reflejando el protagonismo bogotano en estas disciplinas, según la Alcaldía de Bogotá y el IDRD.

¿Quiénes fueron los medallistas destacados del Equipo Bogotá y en qué deportes sobresalieron?

Entre los principales medallistas dorados del Equipo Bogotá en los Juegos Suramericanos Santafé 2026 se encuentran Santiago Vásquez Villarreal en patinaje de carreras, Gabriela Isabel Rueda Rueda en la misma disciplina, John Edwar Tascón Holguín en patinaje de carreras y Luis Oswaldo Rincón Reyes en ciclismo BMX Freestyle. En natación, varias deportistas consiguieron medallas de plata y bronce aportando significativamente al medallero colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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