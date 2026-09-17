Por: Portal Bogotá

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Con la meta de promover la participación y el bienestar de las personas pensionadas en Bogotá, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) ha anunciado una nueva edición de la jornada ‘FONCEP se toma tu localidad’ en San Cristóbal. La cita será el jueves 8 de octubre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., en el Auditorio Principal de la sede de la Alcaldía Local de San Cristóbal (avenida Primero de Mayo con carrera Primera). De acuerdo con información oficial del FONCEP, esta actividad busca convocar a vecinos y habitantes de esa localidad, especialmente a quienes están pensionados, para que conozcan los recursos y apoyos disponibles a través de la entidad y sus aliados.

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Para participar, las personas interesadas deben diligenciar un formulario en línea, requisito para acceder a las distintas actividades. Durante la jornada, los asistentes podrán acercarse a la oferta institucional y recibir formación en temas relacionados con información, aprendizaje, participación y bienestar, según el FONCEP.

Parte fundamental del evento será el Quinto Diálogo Ciudadano centrado en la gestión del talento humano, diseñado para fomentar el intercambio de experiencias y conocimiento sobre los procesos internos que impactan la vida de los pensionados. En complemento, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), en el marco de un convenio vigente con Bogotá, ofrecerá el taller “Envejecimiento activo y participación de las personas mayores”.

La agenda también integra un espacio de fortalecimiento de capacidades para emprendimiento, gracias a la participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Esta entidad llevará a cabo una charla sobre finanzas orientada a emprendimientos, con herramientas prácticas para quienes estén interesados en desarrollar o impulsar iniciativas productivas.

El programa incluye un taller sobre el sitio web del FONCEP, enfocado en que las y los asistentes aprendan a aprovechar los servicios digitales de la entidad: conocer trámites, acceder a información relevante y gestionar servicios en línea de manera sencilla.

A lo largo del evento estarán habilitados varios puntos de atención de las entidades aliadas. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) brindará información sobre el Pasaporte Vital, mientras que FONCEP facilitará orientación personalizada sobre trámites y servicios pensionales. Como cierre, las personas asistentes disfrutarán de un bingo con premios, regalos y un refrigerio.

La coordinación de esta jornada está a cargo del FONCEP, en articulación con la OISS, la SDDE, el IDRD y la Alcaldía Local de San Cristóbal, como parte del compromiso institucional con la población mayor de Bogotá.

¿Cómo pueden las personas pensionadas inscribirse para asistir a FONCEP se toma tu localidad en San Cristóbal?

La inscripción a la jornada se realiza a través de un formulario en línea, según los lineamientos publicados por el FONCEP. Es fundamental que las personas interesadas completen este proceso previo para participar en las actividades y acceder a los servicios que se ofrecerán el 8 de octubre de 2026.

¿Qué es el Pasaporte Vital que entrega el IDRD durante la jornada del FONCEP?

Durante el evento, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) brindará información, tramitará y entregará el Pasaporte Vital, un documento que otorga beneficios especiales a las personas mayores, permitiéndoles acceder a distintos programas recreativos y de bienestar enfocados en esta población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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