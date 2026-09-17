Por: El Espectador

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Las autoridades de Bogotá se encuentran investigando la muerte de una mujer de 39 años y su madre, de 66, cuyos cuerpos fueron hallados en la localidad de Bosa, ubicada en el suroccidente de la ciudad. El descubrimiento se produjo la mañana del miércoles 16 de septiembre, en un apartamento localizado en el sector de la calle 80 Bis sur. Según reportó la Policía, tras recibir el llamado, se acercaron al inmueble y permitieron que los organismos judiciales inspeccionaran el lugar antes de trasladar los cuerpos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargado de realizar las necropsias y estudios necesarios.

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De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, citadas por el diario El Espectador, los cuerpos de ambas mujeres no presentaban señales externas de violencia, detalle relevante para entender el rumbo de la investigación. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es la posible ingesta de una sustancia tóxica por parte de las víctimas, aunque esta versión aún no ha sido confirmada de manera oficial. Solo los resultados de los análisis forenses y toxicológicos permitirán establecer si las dos mujeres consumieron alguna sustancia, identificar cuál fue y definir si esto desencadenó el fallecimiento.

Los investigadores intentan reconstruir los últimos momentos de vida de estas dos personas y determinar si en los hechos intervino alguna otra persona. Mientras permanece abierta la investigación, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis y mantiene especial atención en la posibilidad de una conducta suicida. No obstante, recalca que no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva.

Este caso se presenta en un contexto donde la salud mental preocupa en la capital, aunque las autoridades no han afirmado que la muerte de las dos mujeres esté relacionada con suicidio. Según la Secretaría Distrital de Salud, en el primer semestre de 2026 se registraron 164 muertes por suicidio en Bogotá; de ese total, 128 correspondieron a hombres y 36 a mujeres. Los reportes de intentos de suicidio y episodios de ideación suicida indican una mayor frecuencia entre mujeres: 2.883 intentos frente a 1.666 en hombres, y 10.362 registros de ideación suicida en mujeres frente a 5.972 en hombres. Además, la Línea Púrpura Distrital brindó atención a 122 mujeres por situaciones relacionadas con el suicidio entre 2024 y julio de 2026.

Frente a emergencias de salud mental, la Línea 106 está habilitada las 24 horas; para riesgos inminentes, la recomendación es comunicarse con la Línea 123. Las mujeres en Bogotá pueden buscar acompañamiento en la Línea Púrpura Distrital, Manzanas del Cuidado y otros espacios ofrecidos por la Secretaría de la Mujer, aunque estos servicios no reemplazan la atención médica especializada.

¿Qué investigan las autoridades en el caso de las dos mujeres fallecidas en Bosa?

Las autoridades centran su investigación en determinar la causa de la muerte de ambas mujeres, considerando como hipótesis principal la ingesta de una sustancia tóxica. Además, buscan esclarecer si en los hechos intervino alguna otra persona y reconstruir las últimas horas de vida para descartar o confirmar la posibilidad de una conducta suicida.

¿Cuáles son los servicios de apoyo en salud mental disponibles en Bogotá?

En Bogotá, la ciudadanía dispone de la Línea 106 para orientación en salud mental durante todo el día y la Línea 123 para emergencias. Las mujeres también pueden acudir a la Línea Púrpura Distrital, Manzanas del Cuidado y espacios de acompañamiento psicoemocional ofrecidos por la Secretaría de la Mujer, aunque estos no sustituyen una atención médica especializada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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