Por: Portal Bogotá

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Este 18 de septiembre de 2026, Enel Colombia realiza trabajos programados de mantenimiento y mejora en las redes de suministro de energía, ocasionando cortes de luz en varias zonas de Bogotá y en Tocancipá, municipio de Cundinamarca, según información oficial divulgada por Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá. La medida busca asegurar un suministro eléctrico más estable y seguro para los usuarios, por lo que las suspensiones en el servicio afectan barrios específicos y tienen horarios claramente establecidos.

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En la capital, los cortes se distribuyen de la siguiente manera: en la localidad de Bosa, los barrios El Danubio Azul, Escocia y Parcela El Porvenir estarán sin servicio en diferentes franjas horarias de la mañana y la tarde, con lapsos que van desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., dependiendo de la zona exacta. En Chapinero, el corte se dará en el barrio Porciúncula desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Por su parte, en Engativá, el barrio Villas de Granada I sufrirá la suspensión de energía eléctrica entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m. En Kennedy, el barrio Provivienda Occidental tendrá corte desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. Puente Aranda y Usaquén también tendrán zonas específicas afectadas: Los Ejidos, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y Santa Bárbara Occidental, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

En cuanto a Tocancipá, Enel Colombia notificó trabajos en los sectores San Javier y Verganzo, así como en la vereda Verganzo, desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. en ambos casos.

Frente a estos cortes programados, Enel Colombia recomienda a los usuarios algunas prácticas para minimizar afectaciones. Es aconsejable desconectar los electrodomésticos durante el tiempo que dure la suspensión del servicio, con el fin de protegerlos de posibles picos de voltaje que puedan dañarlos. También se apunta la importancia de organizar las actividades cotidianas de acuerdo con los horarios de los cortes y, en el caso de los alimentos, evitar abrir la nevera constantemente para lograr que se mantengan en buen estado durante la interrupción del suministro. Si el personal técnico necesita ingresar a conjuntos residenciales u oficinas, se sugiere autorizar el acceso para garantizar que los trabajos se realicen en el tiempo establecido, asegurándose previamente de la identidad de los técnicos a través de los canales oficiales (llamando al 601 5 115 115 para Bogotá y Cundinamarca).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este viernes 18 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información de Enel Colombia, los cortes de luz afectarán barrios en las localidades de Bosa (El Danubio Azul, Escocia y Parcela El Porvenir), Chapinero (Porciúncula), Engativá (Villas de Granada I), Kennedy (Provivienda Occidental), Puente Aranda (Los Ejidos) y Usaquén (Santa Bárbara Occidental). Cada intervención tiene horarios diferentes, por lo que es fundamental revisar el cronograma anunciado.

¿Qué hacer para proteger sus electrodomésticos durante los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos antes y durante los cortes para prevenir daños por intermitencias en el servicio. También aconseja limitar la apertura de la nevera y verificar la identidad del personal técnico que ingrese para actualizar las redes eléctricas. Tomar estas precauciones minimiza los riesgos y ayuda a preservar sus enseres y alimentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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