Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá para este viernes 18 de septiembre de 2026 tendrá implicaciones importantes para los conductores de vehículos particulares y taxis, de acuerdo con el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Es fundamental que los ciudadanos sepan cuáles son las restricciones para evitar sanciones en la capital.

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Según la información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, ese día podrán circular en la ciudad los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Para el caso de los taxis, estarán habilitados aquellos que finalicen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. El esquema de horario, que busca organizar la movilidad y reducir la congestión vehicular, también varía según el tipo de vehículo: para particulares la restricción aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que para taxis comienza más temprano, a partir de las 5:30 a. m., y se extiende hasta las 9:00 p. m.

Es importante recalcar que, si usted desea quedar exento de esta limitación, existe la opción de registrarse en el programa llamado ‘Pico y Placa Solidario’. Este permite, mediante un pago oficial, circular sin restricciones durante los días de la medida. Toda la gestión y el pago de este permiso solo se puede realizar mediante la plataforma proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad, específicamente a través de www.movilidadbogota.gov.co usando el botón de pagos PSE incluido en el portal.

La SDM alerta a la ciudadanía frente a fraudes o páginas falsas que ofrecen intermediación para conseguir el Pico y Placa Solidario. La entidad enfatiza que no cuenta con intermediarios ni autoriza ninguna otra web para tramitar estos permisos, y por ello invita a los bogotanos a consultar únicamente los canales oficiales y evitar caer en estafas.

Para más información sobre los detalles de la medida y pasos para el trámite de exención, se recomienda visitar directamente la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, que constantemente actualiza su información y brinda orientación sobre el proceso.

¿Qué vehículos pueden circular en Bogotá el viernes 18 de septiembre de 2026 con pico y placa?

Este viernes 18 de septiembre de 2026 en Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad informa que podrán circular vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Por su parte, los taxis habilitados son aquellos con placas finalizadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. El horario de restricción es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y qué canales son oficiales?

El Pico y Placa Solidario es un permiso que se puede adquirir pagando directamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que permite circular exento de la restricción. La entidad resalta que el trámite y el pago solo se hacen en su web oficial, y advierte no usar intermediarios ni otras plataformas no autorizadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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