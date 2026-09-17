Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la celebración del Día del Amor y la Amistad invita a la ciudadanía a apropiarse del espacio público y disfrutar de experiencias al aire libre, con alternativas gratuitas ideadas para fortalecer los lazos con familiares, amigos o parejas. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el domingo 20 de septiembre de 2026 será la ocasión perfecta para compartir dos de las actividades más tradicionales de la ciudad: la Ciclovía y el ascenso al cerro de Monserrate.

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La Ciclovía de Bogotá, promovida y gestionada por la Alcaldía, es una iniciativa que permite a la ciudadanía utilizar 141,46 kilómetros de vías interconectadas para la recreación y el deporte. Este gran parque lineal está disponible habitualmente los domingos y días festivos entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. De acuerdo con la administración distrital, cada semana la Ciclovía reúne a más de 1,6 millones de usuarios que acceden a distintos espacios recreativos distribuidos a lo largo de las rutas. Es importante resaltar la recomendación institucional del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD): los funcionarios de este programa nunca solicitan pertenencias personales, ni piden bicicletas, ni persuaden a los asistentes para desplazarse a sitios apartados. Se aconseja verificar la autenticidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios, puesto que estas actividades requieren autorización oficial.

Otra opción para celebrar Amor y Amistad es el ascenso al cerro de Monserrate, un ícono patrimonial de Bogotá reconocido por reunir turismo religioso y actividad física. El sendero peatonal, administrado por el IDRD, está habilitado este 19 y 20 de septiembre. Tiene 1.605 escalones y 2.350 metros de extensión, además de ofrecer vistas panorámicas de la ciudad y acceso al santuario del Señor Caído, lugar visitado por turistas nacionales e internacionales. El horario habitual de apertura del sendero es de 5:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, excepto los martes, días reservados para el mantenimiento.

El IDRD señala que no es recomendable que mujeres embarazadas, personas con enfermedades cardíacas, presión arterial alterada, glicemia, asma, enfermedades respiratorias crónicas, dependencia de oxígeno, movilidad reducida, o quienes estén bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas realicen el ascenso. Para quienes prefieren otros planes, la Alcaldía ofrece también ferias y eventos culturales gratuitos.

¿Cuáles son las restricciones para subir a Monserrate durante Amor y Amistad en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el ascenso al cerro de Monserrate no es aconsejable para mujeres embarazadas, personas con antecedentes de enfermedades cardíacas, diagnósticos de hipertensión, hipotensión o glicemia, quienes sufran asma, enfermedades respiratorias crónicas, tengan dependencia de oxígeno, movilidad reducida, o se encuentren bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

¿Cómo participar en la Ciclovía de Bogotá y cuáles medidas de seguridad se deben tener presentes?

Para unirse a la Ciclovía de Bogotá, basta con acudir los domingos o festivos entre 7:00 a. m. y 2:00 p. m. a cualquiera de las rutas habilitadas. El IDRD recomienda no entregar pertenencias a desconocidos, no prestar bicicletas y verificar la identificación de cualquier persona con prendas institucionales. Estas medidas ayudan a prevenir incidentes durante el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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