Por: Portal Bogotá

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En el marco de la celebración del mes de Amor y Amistad, Bogotá se prepara para ofrecer a sus habitantes y visitantes un evento especial pensado para disfrutar en familia o en pareja. El viernes 18 de septiembre de 2026, a partir de las 6:00 p.m., la capital será escenario de un concierto gratuito en el reconocido Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, ubicado en la calle 72 #10-34, específicamente en el cuarto piso. Este evento se perfila como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan actividades culturales y de esparcimiento durante esta fecha tan significativa.

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El concierto consistirá en un homenaje musical a dos grandes exponentes de la música regional mexicana: Rocío Dúrcal, conocida como “La española más mexicana”, y Juan Gabriel, apodado el “Divo de Juárez”. La velada contará con las voces de dos artistas que han tenido participación destacada en un reconocido reality, quienes asumirán el reto de encarnar a estos icónicos intérpretes en un formato de “mano a mano”. De acuerdo con la información oficial, el repertorio incluirá las canciones más recordadas por los seguidores de ambos artistas, prometiendo una noche cargada de sentimiento y nostalgia para los amantes de la música popular mexicana.

El concierto forma parte de la oferta cultural anunciada en la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, cuya programación busca reunir a la comunidad en torno a eventos accesibles y de calidad. Además, durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica y diversas sorpresas, todo ello sin costo de entrada. Aunque el evento no se circunscribe a la agenda cultural oficial del Distrito, sí ha sido incluido en las recomendaciones de actividades para celebrar Amor y Amistad en Bogotá.

Para quienes buscan aún más opciones, la ciudad tiene planeadas otras alternativas como jornadas de reflexión sobre el amor en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, así como conciertos gratuitos de la Filarmónica de Bogotá. Estas actividades pueden consultarse en los canales oficiales de la Alcaldía, como se sugiere en las fuentes citadas.

De este modo, Bogotá reafirma su compromiso con el entretenimiento y la cultura, ofreciendo alternativas para todos los gustos durante el mes de Amor y Amistad.

¿Dónde y cuándo es el concierto tributo a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en Bogotá?

El concierto tributo se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 6:00 p.m., en el Avenida Chile Centro Comercial y Financiero, ubicado en la calle 72 #10-34, cuarto piso, en Bogotá. La entrada será gratuita y está dirigido a toda la familia.

¿Qué artistas participan en el homenaje a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en Bogotá?

En este evento especial participarán dos artistas destacados por su talento vocal, quienes han formado parte de un relevante reality reconocido nacionalmente. Serán los encargados de rendir homenaje a las figuras de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel con la interpretación de sus canciones más emblemáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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