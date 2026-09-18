Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la participación y representación de los deportistas del Distrito Capital dio un paso significativo al instalar oficialmente la Comisión de Representantes de los Atletas de Bogotá para el periodo 2026-2028. De acuerdo con la información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este órgano quedó integrado por cuatro deportistas, elegidos democráticamente por la comunidad deportiva de la ciudad: Andrea Yurani González, titular del sector olímpico, acompañada por Carlos Alberto Ramírez como suplente; mientras que el sector paralímpico lo lideran Ángel Felipe Sierra como titular y Juana Gisell Salas como suplente.

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El proceso inició con la postulación de candidaturas, seguido por la presentación de los perfiles de quienes aspiraban a representar a sus pares. Posteriormente, se realizó la votación los días tres y cuatro de septiembre de 2026, en la que participaron los atletas del Distrito Capital. Según el reporte del IDRD, en el sector olímpico, Andrea González obtuvo 65 votos y Carlos Ramírez 46, consolidando así su liderazgo. Por el sector paralímpico, Ángel Sierra recibió 34 votos y, tras la renuncia de Diego Dueñas, Juana Salas asumió la suplencia con 4 votos.

Al concluir el proceso, tanto las autoridades del IDRD como los nuevos representantes destacaron el valor de este espacio democrático. Daniel García, director del IDRD, resaltó el logro de una gobernanza respaldada por el voto legítimo, subrayando la importancia de que estos escenarios se lleven a cabo de manera transparente y responsable para fortalecer la participación ciudadana en el ámbito deportivo.

Andrea González, luchadora reconocida y ahora titular de la representación olímpica, expresó durante el evento de posesión su compromiso de ser un puente efectivo entre sus colegas y el Instituto: "Quiero asegurarles que voy a estar pendiente para llevar sus inquietudes y preocupaciones al Instituto, poder trabajar de la mano de ustedes y que puedan ser escuchados". Ángel Sierra, paranadador y nuevo líder de los deportistas paralímpicos, coincidió en el compromiso de escuchar y representar a todos sus compañeros y destacó la importancia de conocer primero las necesidades reales de los atletas.

Con la posesión de esta Comisión, se inaugura un periodo de diálogo e incidencia en la toma de decisiones dentro del sector deportivo de la capital, fortaleciendo así los procesos de representación y la participación activa de los y las atletas bogotanas.

¿Quiénes integran la Comisión de Representantes de los Atletas de Bogotá 2026-2028?

De acuerdo con el IDRD, la Comisión de Representantes de los Atletas de Bogotá para el periodo 2026-2028 está compuesta por cuatro miembros: Andrea Yurani González (titular olímpico), Carlos Alberto Ramírez (suplente olímpico), Ángel Felipe Sierra (titular paralímpico) y Juana Gisell Salas (suplente paralímpica), todos elegidos por votación democrática entre los deportistas del Distrito Capital.

¿Cómo fue el proceso de elección de la Comisión de Atletas del Distrito Capital?

Según el informe del IDRD, la elección de la Comisión incluyó postulación de candidaturas, presentación de perfiles y votación realizada el tres y cuatro de septiembre de 2026. La votación fue abierta a la comunidad deportiva del Distrito Capital, garantizando un proceso democrático y transparente para escoger a los representantes del sector olímpico y paralímpico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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