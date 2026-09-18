El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, explicó la puesta en marcha de la Misión Crecer, una estrategia del Gobierno nacional que reúne a 10 ministerios relacionados con el sector productivo para identificar y eliminar las principales trabas que están frenando la inversión y el desarrollo económico del país.

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Las declaraciones de José Manuel Restrepo se dieron durante el Latam Fintech Market, en Barranquilla, evento en el que está Pulzo y donde el vicepresidente presentó los detalles de la Misión Crecer y las medidas que plantea el Gobierno para destrabar la inversión en Colombia.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es atender los problemas asociados con las licencias ambientales y las consultas previas con las comunidades.

Según Restrepo, estos procesos son necesarios para proteger los derechos de las comunidades y el medioambiente, pero requieren ajustes que permitan reducir las demoras y, al mismo tiempo, facilitar la ejecución de proyectos productivos.

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La Misión Crecer busca que los trámites y mecanismos de participación puedan desarrollarse de manera más eficiente, sin eliminar las garantías existentes.

La apuesta es encontrar un equilibrio entre la protección ambiental, el respeto por las comunidades y la generación de nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Además de estos dos grandes cuellos de botella, la estrategia contempla otras dos líneas de trabajo. La primera está relacionada con la creación de incentivos para estimular nuevamente el flujo de capital hacia sectores considerados estratégicos para la economía.

La segunda corresponde al denominado desbloqueo financiero, con el que el Gobierno pretende facilitar el acceso a créditos y otras fuentes de financiación para empresas y proyectos que actualmente encuentran dificultades para conseguir recursos.

La iniciativa reúne a carteras económicas y productivas, pero también incluye al Ministerio del Interior y al Ministerio de Ambiente, debido al papel que tienen en asuntos como las consultas a comunidades y los permisos ambientales.

De esta manera, el Gobierno busca coordinar a los ministerios alrededor de una misma estrategia para destrabar proyectos que permanecen detenidos por razones regulatorias, ambientales, comunitarias o financieras y generar condiciones que permitan reactivar la inversión en Colombia.

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