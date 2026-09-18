Por: Testigo Directo

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Juan Pablo Vargas Becerra, de 26 años, llevaba apenas tres días trabajando como conductor de plataforma en Bogotá cuando un servicio terminó en tragedia. Según la investigación, el joven habría sido víctima de un plan para robarle el vehículo.

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Juan Pablo había encontrado en este trabajo una oportunidad para conseguir ingresos y sacar adelante a su familia. Especialmente, quería construir un mejor futuro para su hija de siete años.

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Aquel día salió de su casa como tantas otras veces: con la intención de trabajar y regresar unas horas después. Sin embargo, nunca volvió.

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Pero aquella jornada terminó de una manera que nadie imaginaba. Juan Pablo recibió un servicio y se puso en marcha. Como cualquier conductor, tomó el vehículo y fue en busca de quien aparecía como un pasajero. Lo que parecía un recorrido más terminó llevándolo a una situación que, según la investigación, habría sido planeada para robarle el vehículo.

En algún momento del recorrido todo cambió. Los sospechosos tomaron el vehículo y en medio de la huida dejaron a Juan Pablo tendido en el suelo perdiendo su vida.

Cámaras de seguridad: momento en que roban a Juan Pablo.

Se convirtió en una persecución. Las autoridades comenzaron a seguir el vehículo y, en medio de la huida, el automóvil terminó volcado. El operativo permitió la captura de dos de los presuntos involucrados, mientras un tercero logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

La noticia de su muerte golpeó a quienes lo conocían, pero especialmente a su familia, que tuvo que enfrentar de manera repentina una pregunta imposible de responder: ¿Cómo explicarle a una niña que su papá salió a trabajar y nunca regresará?

Mientras avanza la investigación, también permanece la incertidumbre por el tercer implicado. Dos personas fueron capturadas y llevadas ante la justicia. Durante la audiencia en la que les fueron comunicados los cargos, ambos decidieron no aceptarlos. El proceso judicial continuará y serán las autoridades las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

Pero la historia de Juan Pablo no debería quedar reducida a una audiencia, una captura o un expediente.

Era un padre joven. Un hombre que acababa de comenzar un trabajo. Alguien que salió de casa buscando ganarse la vida y que terminó siendo víctima de una violencia que le arrebató mucho más que su vida: le arrebató a una niña la posibilidad de seguir creciendo junto a su papá.

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Hoy, mientras su familia intenta aprender a vivir con su ausencia, queda también una preocupación para quienes se ganan la vida detrás de un volante: cada servicio puede parecer uno más, pero detrás de una solicitud hay una persona desconocida y, en algunos casos, un riesgo que el conductor no alcanza a imaginar.

La historia de Juan Pablo Vargas es la historia de un padre que quería trabajar, de una familia que esperaba verlo regresar y de una niña que tendrá que crecer con un vacío que nadie podrá ocupar. Aquella noche, Juan Pablo salió a trabajar pero nunca volvió a casa.

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