Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana de este viernes 18 de septiembre estuvo marcada por una serie de movimientos sísmicos reportados en diferentes zonas del occidente colombiano. De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la región experimentó varias sacudidas durante las primeras horas del día, con magnitudes comprendidas entre 3,3 y 4,6.

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El evento sísmico de mayor intensidad se registró a la 1:17 a. m. y alcanzó una magnitud de 4,6. El SGC indicó que este temblor tuvo una profundidad de 42 kilómetros y el epicentro estuvo localizado en Istmina, un municipio del departamento de Chocó. Este sismo fue el más grande entre los movimientos reportados en la jornada.

Minutos antes de ese temblor, específicamente a las 12:46 a. m., el Servicio Geológico Colombiano ya había informado de otro movimiento telúrico, esta vez cerca de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. La magnitud de este primer sismo fue de 3,3, con una profundidad de 44 kilómetros según los datos recabados por las autoridades geológicas.

La actividad sísmica no se detuvo con estos dos eventos. Horas más tarde, el SGC reportó un nuevo sismo a las 3:45 a. m., cuya magnitud llegó a 4,4. Este último movimiento se localizó en el océano Pacífico y se caracterizó por tener una profundidad superficial, lo que implica que el foco sísmico se ubicó cerca de la superficie terrestre. Los reportes no especificaron afectaciones graves en la población o infraestructura, pero sí dieron cuenta del notable registro de movimientos en esa franja horaria.

De acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Colombiano, estos temblores forman parte de una secuencia sísmica que se ha presentado desde la noche del jueves 17 de septiembre y se extendió hasta las primeras horas del viernes 18. Las zonas más afectadas por la reciente actividad incluyen áreas cercanas al Chocó, Valle del Cauca y la región del océano Pacífico colombiano. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a la población seguir las indicaciones oficiales para estar preparados ante posibles réplicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se localizaron los recientes sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con los datos del Servicio Geológico Colombiano, los principales movimientos sísmicos se localizaron en Istmina, Chocó; inmediaciones de Buenaventura, Valle del Cauca; y en el océano Pacífico. La magnitud de estos sismos varió entre 3,3 y 4,6, y se registraron principalmente en la madrugada del viernes 18 de septiembre.

¿Qué significa 'profundidad superficial' en un sismo según el Servicio Geológico Colombiano?

El término 'profundidad superficial', empleado por el Servicio Geológico Colombiano, se refiere a que el foco del sismo—el punto dentro de la tierra donde se origina el movimiento—se encuentra cerca de la superficie terrestre. Esto puede hacer que los efectos del sismo sean más perceptibles en la zona cercana al epicentro, aunque depende también de otros factores como la magnitud del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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