Por: El Espectador

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El Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la dirección de Omar Bula, comunicó a la ciudadanía la declaración de urgencia manifiesta frente al caso de los pasaportes. Esta decisión, según la Cancillería, busca asegurar que el proceso de expedición y distribución de pasaportes y etiquetas de visa colombiana no sufra interrupciones. Este anuncio se produjo tras la suspensión del convenio que sostenía la Cancillería con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, organismos responsables de la producción de estos documentos importantes para los ciudadanos colombianos, tanto dentro como fuera del país.

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De acuerdo con lo informado por el Ministerio, la medida responde a una resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió el convenio en medio de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal. Esta acción estaba dirigida contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Aunque la Cancillería, junto con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, solicitó al tribunal una aclaración sobre la decisión, el alto tribunal, en un auto fechado el 16 de septiembre de 2026 y revelado por El Espectador, negó cualquier aclaración adicional. Esto confirmó la suspensión temporal y abrió paso a la declaratoria de urgencia manifiesta.

La Cancillería aseguró, a través de un comunicado, que la expedición de pasaportes sigue funcionando normalmente, incluyendo la atención en oficinas y consulados, así como las citas ya programadas. No es necesario que los ciudadanos emprendan trámites adicionales. De acuerdo con lo señalado por la misma entidad, la urgencia manifiesta se adopta conforme al artículo 42 de la Ley 80 de 1993. Este mecanismo legal permite tomar medidas contractuales de manera excepcional, solo cuando la prestación de un servicio exige respuesta inmediata. Cualquier contrato celebrado bajo este escenario será transitorio y limitado a lo esencial para que el servicio de pasaportes y visas no se detenga, explicó la Cancillería.

Según el mismo comunicado, ya se está estructurando el proceso de licitación pública para ofrecer una solución permanente. Todo lo actuado, incluidos los contratos celebrados en el marco de la urgencia manifiesta, será remitido a la Contraloría General de la República para control fiscal. Por ahora, persiste la expectativa sobre si Thomas Greg & Sons, anterior proveedor principal, podrá retomar su papel, mientras se espera un pronunciamiento definitivo del tribunal sobre cómo el gobierno anterior excluyó a esa empresa de futuras contrataciones.

¿Por qué fue suspendido el convenio de producción de pasaportes en Colombia?

El convenio fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como medida cautelar ante una acción popular interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Esta decisión buscaba evitar posibles irregularidades en la contratación y producción de los pasaportes, de acuerdo con lo informado por El Espectador y los comunicados oficiales de la Cancillería.

¿Qué implica la declaratoria de urgencia manifiesta en el proceso de expedición de pasaportes?

La urgencia manifiesta, según el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, permite que la Cancillería realice contrataciones transitorias y limitadas a lo indispensable, con el fin de mantener la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas mientras se resuelve la situación contractual suspendida por el tribunal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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