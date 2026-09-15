Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Alcaldía de Bogotá decidió abrir un nuevo capítulo para los conductores y motociclistas de la ciudad al oficializar la creación de la Mesa Distrital de Conductores. De acuerdo con la Alcaldía, este espacio permitirá por primera vez que las voces de quienes circulan a diario por las vías bogotanas sean tenidas en cuenta a la hora de debatir y construir las políticas públicas que inciden directamente en su movilidad y calidad de vida. La nueva instancia surgió por medio del Decreto 348 del 31 de agosto de 2026, una norma que definió la forma de funcionamiento de la mesa y permitió que asociaciones, colectivos y representantes del sector comenzaran a tener interlocución directa sobre temas clave como restricciones de movilidad, seguridad vial, infraestructura y normas de tránsito.

Sigue a PULZO en Discover

La puesta en marcha de la Mesa Distrital de Conductores representa el cumplimiento de una orden previa del Concejo de Bogotá, que había exigido consolidar este espacio de deliberación en 2024, cuando se aprobó el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. Sin embargo, pese a la urgencia del tema, la Alcaldía tardó más de dos años en dar el paso definitivo, lo que resultó en reiteradas exigencias de varios sectores políticos y ciudadanos. Durante ese tiempo, los concejales Julián Forero, Clara Lucía Sandoval y Daniel Briceño encabezaron reuniones, llamados públicos y gestiones administrativas para que la administración cumpliera la obligación ya aprobada por el Concejo.

La demora en la materialización de la mesa motivó incluso acciones judiciales. El concejal Forero llevó el caso ante la justicia, logrando que el Juzgado 41 Administrativo de Bogotá respaldara sus reclamos en diciembre de 2025 y ordenara a la Alcaldía expedir la norma en un plazo de seis meses. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia en febrero de 2026, presionando a la administración distrital para que cumpliera con la implementación. Finalmente, el pasado 31 de agosto, la Alcaldía firmó el decreto necesario.

El objetivo de la mesa, según la declaración de Julián Forero citada por El Espectador, es dar “un espacio real de participación” a los más de tres millones de conductores y motociclistas de la ciudad, permitiéndoles proponer y vigilar los proyectos oficiales antes de que se pongan en marcha y evitando que solo sean informados después de que ya existen decisiones definidas. El reto principal ahora será garantizar una representación plural de los diferentes grupos y que sus propuestas incidan realmente en decisiones futuras, y no se queden diluidas en sesiones sin consecuencias prácticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Mesa Distrital de Conductores y para qué sirve en Bogotá?

La Mesa Distrital de Conductores es un espacio oficial de participación creado por la Alcaldía de Bogotá para que los conductores y motociclistas, junto con colectivos y asociaciones del sector, puedan discutir, proponer y vigilar las políticas de movilidad y tránsito. Su objetivo principal es garantizar que las decisiones sobre restricciones, seguridad vial e infraestructura sean construidas de forma participativa y no solo informadas después de estar definidas.

¿Cómo fue el proceso legal para crear la Mesa Distrital de Conductores en Bogotá?

El proceso hasta la creación de la mesa surgió tras una orden del Concejo de Bogotá en 2024, pero solo se concretó tras más de dos años de gestiones y una demanda judicial presentada por el concejal Julián Forero, quien obtuvo fallos favorables del Juzgado 41 Administrativo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que obligaron a la Alcaldía a expedir el Decreto 348 de 2026, formalizando finalmente la mesa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z