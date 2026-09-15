Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá informó cuáles son las condiciones del pico y placa para este miércoles 16 de septiembre de 2026, estableciendo claramente los horarios y los números de placas habilitados para circular en la ciudad ese día. Conocer estos detalles es fundamental para evitar sanciones y planear sus desplazamientos sin contratiempos.

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La medida del pico y placa opera para disminuir la congestión vehicular en Bogotá, aplicando restricciones de circulación durante franjas horarias extensas. De acuerdo con el calendario oficial divulgado por la SDM, este miércoles pueden circular en Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. En el caso de los taxis, se permite la circulación únicamente para aquellos cuya placa finalice en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

La restricción para vehículos particulares permanece vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., un periodo continuo que exige atención y cumplimiento por parte de los conductores en Bogotá. Para los taxis, la jornada inicia desde las 5:30 a. m. y concluye a las 9:00 p. m. Estas horas han sido dispuestas por la SDM con el objetivo de regular y optimizar el flujo vehicular durante los picos de movilidad en la ciudad.

En el caso de quienes buscan estar exentos de la medida, la SDM recuerda la existencia del denominado "Pico y Placa Solidario". Esta modalidad permite, mediante un pago a través del portal oficial, la circulación sin restricción para quienes cumplan el proceso correctamente. Para acceder a esta excepción, usted debe registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y hacer el pago correspondiente únicamente a través del botón PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) dispuesto en ese sitio web.

La autoridad hace énfasis en la importancia de evitar fraudes: la única plataforma válida para gestionar el Pico y Placa Solidario es la oficial de la SDM, y se reitera que no existen intermediarios ni páginas adicionales autorizadas para este trámite. Cualquier gestión por fuera del portal oficial puede significar un riesgo de estafa para los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar si su placa está habilitada para circular por pico y placa en Bogotá?

Para saber si su vehículo está permitido para circular en determinada fecha bajo la medida de pico y placa, consulte siempre el calendario actualizado en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Allí encontrará los números de las placas que pueden transitar cada día y los horarios aplicables.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo funciona en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es un mecanismo que permite a propietarios de vehículos pagar por la exención de la restricción de pico y placa en Bogotá, siempre y cuando adelanten el trámite y pago exclusivo en la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad. Así, podrán usar su vehículo sin limitaciones durante el periodo autorizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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