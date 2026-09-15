Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes de agua programados para este miércoles 16 de septiembre de 2026 en varias localidades de la ciudad, con el objetivo de mejorar el suministro y prevenir daños mayores en la infraestructura hidráulica. De acuerdo con la entidad, estas suspensiones temporales son necesarias para llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, instalaciones de válvulas y cambios de accesorios en diferentes barrios.

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En la localidad de Suba, las restricciones se aplicarán en dos sectores: el primero comprende el área de la carrera 45 a la 56 y de la calle 127 a la 129, donde la interrupción será de 24 horas para la instalación de válvulas. Otro sector, de la carrera 45 a la 56 y entre la calle 138 a la 148, tendrá corte por 12 horas debido a un mantenimiento preventivo. Barrios como Canódromo, Prado Veraniego Sur, Prado Pinzón, Victoria Norte y Santa Helena estarán afectados, según información oficial de la EAAB.

La localidad de San Cristóbal también presenta cortes relevantes: los sectores de la carrera 6 a la 10 y entre la calle 27 Sur a la 34 Sur verán suspendido el servicio durante 24 horas, por cambio de hidrante y válvula. En otros puntos de esta localidad, el agua se suspenderá por ocho horas aproximadamente mientras se verifica la macromedición, procedimiento utilizado para medir el consumo global en redes principales.

En Usme, barrios como La Requilina II, Centro Usme Rural y Centro Usme Urbano tendrán 24 horas sin agua desde las 9:00 a.m. por trabajos de instalación de accesorios en la red. Ciudad Bolívar no es la excepción: los barrios Las Acacias, Los Laureles y Candelaria experimentarán suspensión continua debido a mantenimiento preventivo.

Kennedy, otra de las zonas más pobladas de la ciudad, enfrenta dos grandes interrupciones: una de 24 horas para los barrios Villa Nelly, Villa María, Villa Emilia y otros; y una de 38 horas en los sectores Provivienda, Tejar, Alcala, Ospina Pérez y Alquería, en donde se adelanta un mantenimiento correctivo, según lo detallado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

La EAAB recomienda a los ciudadanos llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte y consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas. Se pide racionalizar el uso del recurso, enfocándose en el lavado de manos y la preparación de alimentos, y recuerda que el servicio de carrotanques estará disponible para hospitales y centros con alta concentración de público, solicitándolo en la Acualínea 116.

¿Cómo saber si mi barrio en Bogotá tendrá corte de agua el 16 de septiembre de 2026?

Para conocer si su barrio será afectado por el corte de agua este miércoles 16 de septiembre de 2026, revise el listado oficial proporcionado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que especifica sectores, horarios y motivos de la suspensión. Puede consultar la página web de la EAAB o los comunicados oficiales de la Alcaldía para corroborar la información.

¿Qué precauciones tomar durante un corte de agua en Bogotá según la EAAB?

De acuerdo con la EAAB, antes del corte llene el tanque de reserva, consuma el agua almacenada en menos de 24 horas y utilícela especialmente para aseo personal y alimentos. Si requiere suplencia de agua en hospitales o sitios de alta afluencia, solicite carrotanques en la Acualínea 116. Así minimiza afectaciones durante las horas de suspensión del servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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