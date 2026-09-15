Por: El Espectador

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Luego de dos días de interrupciones en el suministro de agua, miles de habitantes de Suba empezarán a recuperar este servicio fundamental. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que finalizó la reparación de la red matriz, que había presentado un daño importante en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 139. Este martes 15 de septiembre, los equipos de la EAAB completaron la intervención, lo que marcará el inicio del restablecimiento del agua en los hogares afectados.

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El proceso de restablecimiento no será inmediato para todos los usuarios. La EAAB explicó que, para garantizar un retorno seguro y estable, es necesario llenar primero las tuberías y recuperar la presión adecuada en el sistema. Por eso, se espera que el agua regrese gradualmente a lo largo del día y la madrugada del miércoles 16. Según la empresa, los barrios más cercanos a la red principal serán los primeros en recibir el líquido, mientras que las zonas más distantes deberán aguardar hasta que el sistema alcance la presión necesaria.

La emergencia impactó la zona comprendida entre las calles 132 y 170 y las carreras 98 y 118, afectando barrios como Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos. En las primeras horas de la normalización, es posible que algunos usuarios perciban baja presión o intermitencias en el servicio.

La reparación requirió un esfuerzo técnico considerable. El daño en la tubería, ocurrido el domingo 13 de septiembre, obligó a los operarios de la EAAB a trabajar a varios metros de profundidad, donde retiraron el segmento averiado y colocaron un tramo nuevo. La empresa fabricó además una pieza especial para reforzar la red y prevenir futuras fallas, en coordinación con Enel Colombia y la Secretaría Distrital de Movilidad. Durante las obras, un derrumbe de tierra complicó el proceso, pero los trabajadores lograron completar la instalación y avanzar hacia la recuperación del suministro.

Mientras se normaliza totalmente el servicio, el Acueducto seguirá abasteciendo con carrotanques, priorizando centros de salud y sitios con alta concentración de personas. Los habitantes pueden solicitar estos vehículos mediante la Acualínea 116, aunque los carrotanques no se ubican en puntos fijos, sino que circulan por la zona afectada. La EAAB mantendrá el monitoreo y la comunicación sobre los avances a través de sus canales oficiales, recomendando utilizar el agua recuperada para las necesidades básicas como alimentación e higiene.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Suba recuperarán el agua tras la reparación del Acueducto?

Los barrios que recibirán nuevamente el suministro de agua son Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos, todos ubicados entre las calles 132 y 170, y las carreras 98 y 118, de acuerdo con la información confirmada por la EAAB.

¿Cómo continúa el abastecimiento de agua en Suba mientras se normaliza el suministro?

De acuerdo con la EAAB, el servicio de carrotanques permanecerá disponible durante la normalización. Estos vehículos se priorizan para centros de salud y sitios con mucha población, se solicitan mediante la Acualínea 116 y circulan por toda la zona afectada, ofreciendo agua potable a quienes aún no han recibido el suministro directo en sus viviendas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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