Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Joseph Santiago Santamaría, un joven de 15 años, se ha convertido en el símbolo reciente de la preocupación por los menores desaparecidos en Bogotá. Desde la noche del lunes, familiares, amigos y vecinos bloquearon el corredor de la calle 80 con carrera 77 como medida de presión hacia las autoridades, con un pedido claro: hallar a Joseph con vida. El adolescente fue visto por última vez el 10 de septiembre en el barrio La Granja, al noroccidente de la ciudad, luego de ingresar a una estación de TransMilenio; un registro de cámaras de seguridad muestra su última aparición, vestido con un buzo gris y sudadera del colegio. Según su padre, Jhon Mauricio Santamaría, la familia no ha recibido ninguna noticia, y su principal exigencia es el acceso a las grabaciones de seguridad para agilizar la búsqueda.

Sigue a PULZO en Discover

El caso de Joseph no es aislado. De acuerdo con información citada por la concejal María Clara Name, coordinadora de la Bancada por la Niñez, entre enero y septiembre de 2026, se han reportado 294 menores desaparecidos en la capital colombiana. De esos, 162 han regresado, pero 19 continúan sin ser localizados. Name no descartó ninguna hipótesis sobre estas desapariciones, desde la posibilidad de trata de personas hasta el reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales. La Secretaría de Seguridad de Bogotá, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), indicó que en la última semana se reportaron 19 desapariciones y 12 personas ya fueron encontradas con vida. Sin embargo, la entidad señaló dificultades en la actualización de algunos casos por falta de comunicación con las familias.

En la sesión plenaria del Concejo, la concejal Sandra Forero cuestionó las causas de las desapariciones, mencionando la posibilidad de salidas voluntarias o de reclutamiento forzado. Se solicitó un debate de control político sobre el tema, lo que fue apoyado por el presidente del cabildo, Humberto 'Papo' Amín. A Joseph se le suman otros menores desaparecidos como Paula Sofía Alarcón Kappler (14 años), Sara Gabriela Sánchez (12), Sharit Yulieth Pérez Vargas (13) y Ronni Díaz Velasco (9), cuyos casos han sido divulgados por las autoridades y medios como El Espectador, activando mecanismos como la Alerta Rosa. Las familias de estos menores han reportado situaciones diversas, entre cartas de despedida, posibles engaños por desconocidos o ausencia de información sobre su paradero.

Ante la desaparición de cualquier persona, las autoridades insisten en la importancia de reportar de inmediato, sin esperar plazos. Los reportes pueden hacerse a la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, a la línea de emergencias 123 o al equipo AIDE llamando al (601) 377 9595, ext. 1137.

¿Qué es el mecanismo de Alerta Rosa para menores desaparecidos en Bogotá?

El mecanismo de Alerta Rosa es una herramienta implementada por las autoridades para la búsqueda de menores desaparecidos, según información presentada en el texto. Permite activar una alerta inmediata y coordinar recursos para localizar rápidamente a los menores reportados, como en los casos de Paula Sofía Alarcón Kappler y otros menores mencionados. Esta estrategia busca agilizar la difusión de la información a la ciudadanía y diferentes entidades para obtener pistas sobre el paradero de los desaparecidos.

¿Cuáles son los canales oficiales para reportar personas desaparecidas en Bogotá?

Según la información citada en el artículo, los canales oficiales para reportar la desaparición de una persona en Bogotá incluyen la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, la línea de emergencias 123 y el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), disponible en el número (601) 377 9595, extensión 1137. Las autoridades enfatizan que el reporte debe hacerse de inmediato, sin esperar 72 horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z