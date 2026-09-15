Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la apuesta por fortalecer los emprendimientos locales se traduce en historias como la de María del Pilar Castañeda, quien lidera ‘Maya Sweet and Fit’, un negocio de repostería ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. María del Pilar, al igual que otros emprendedores, ve en estos espacios una oportunidad para transformar la realidad de su barrio y dar vida a proyectos que mezclan esfuerzo, dedicación y sueños. Esta visión encontró eco en la estrategia ‘Impulso Local 4.0’, una iniciativa de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, enfocada en fortalecer unidades productivas de la economía popular y de subsistencia a través de procesos de formación, acompañamiento y apoyo económico, según información oficial publicada por Bogotá, mi ciudad, mi casa.

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En el año 2025, María del Pilar fue una de las participantes seleccionadas mediante la convocatoria de ‘Impulso Local 4.0’. Esta estrategia no solo entrega un incentivo económico, sino también conocimientos y habilidades clave para la administración, promoción y sostenibilidad de los emprendimientos. El programa contempla una ruta que inicia con procesos de caracterización y diagnóstico de cada unidad productiva, para continuar luego con formación en áreas digitales, financieras y comerciales, mentorías y acceso a ferias de comercialización. Todo esto, con el objetivo de que los participantes también desarrollen planes de inversión sólidos y sostenibles. De acuerdo con cifras oficiales de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, fueron 483 las personas inscritas en esta convocatoria, de las cuales 160 resultaron seleccionadas y cada una puede acceder a recursos de hasta tres millones de pesos, dependiendo del cumplimiento de requisitos específicos.

En el caso de María del Pilar, el apoyo recibido se destinó a la adquisición de herramientas fundamentales como una batidora, una licuadora y un procesador de alimentos. Según sus propias palabras, recogidas en la sección Bogotá, mi ciudad, mi casa, estos equipos no solo mejoraron la capacidad de producción de ‘Maya Sweet and Fit’, sino que además le permitieron optimizar tiempos y atender nuevos pedidos, facilitando que su emprendimiento siga creciendo. Para ella, el apoyo de la administración local y sus líderes, especialmente Diego Arley Arenas, representa la confianza en la capacidad de los emprendedores para forjar proyectos sólidos en barrios de alto potencial económico como Ciudad Bolívar. Esta historia sintetiza el propósito de ‘Impulso Local 4.0’: acompañar y fortalecer a quienes, desde la economía popular, contribuyen al desarrollo económico de sus comunidades con trabajo constante.

¿Cómo funciona el programa Impulso Local 4.0 en Ciudad Bolívar?

El programa ‘Impulso Local 4.0’ de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar está diseñado para fortalecer emprendimientos y unidades productivas de economía popular. La estrategia incluye formación en habilidades digitales, administrativas y comerciales, diagnóstico individual, mentorías, elaboración de planes de inversión y acceso a incentivos económicos, que pueden llegar hasta los tres millones de pesos, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos en la convocatoria, de acuerdo con lo informado oficialmente.

¿Qué beneficios trae la participación en Impulso Local 4.0 para los emprendedores?

Participar en ‘Impulso Local 4.0’ significa para los emprendedores recibir herramientas técnicas, asesoría para su gestión empresarial y recursos económicos que pueden invertir en la mejora de sus procesos productivos. Esto les permite aumentar su capacidad de respuesta, optimizar recursos y fortalecer sus unidades productivas, tal como sucedió con el caso de María del Pilar Castañeda y ‘Maya Sweet and Fit’ en Ciudad Bolívar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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