Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima es una herramienta esencial para planear cualquier actividad en Bogotá, y este miércoles 16 de septiembre de 2026 no será la excepción. Según el informe emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la capital de Colombia experimentará condiciones meteorológicas que es importante tener en cuenta para evitar contratiempos en la rutina diaria.



De acuerdo con el reporte del IDIGER, durante la madrugada predominará el tiempo seco, aunque en sectores como San Cristóbal y Usme podrían presentarse lloviznas de corta duración. Este fenómeno climático limitado a ciertas localidades demuestra la complejidad y variedad de microclimas existentes en Bogotá, una ciudad marcada por la topografía y los cambios rápidos en el clima. La temperatura mínima esperada para la jornada será de 10 grados Celsius, una cifra que, aunque habitual en la altitud de la ciudad, invita a prepararse para el frío matutino.



Durante la mañana, la dinámica continuará con nubosidad variable en la mayor parte de la ciudad y, nuevamente, predominará el tiempo seco. Sin embargo, se prevén lloviznas intermitentes de corta duración especialmente en Ciudad Bolívar y Usme, repitiéndose el escenario de microclimas pronosticado para la madrugada. Esta información, actualizada a través de fuentes distritales reconocidas como el IDIGER, permite a los ciudadanos programar sus actividades y elegir la vestimenta adecuada para cada momento del día.



Para quienes deseen estar al tanto del estado del clima, Bogotá cuenta con herramientas digitales de consulta accesibles desde cualquier dispositivo. Una de las opciones más recomendadas es el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que ofrece reportes confiables sobre lluvias y condiciones climáticas en tiempo real. Además, el portal mapas.bogota.gov.co facilita la consulta del pronóstico de lluvias: los usuarios solo deben ingresar al sitio, elegir la categoría "Lluvias" en la sección "Otros mapas" y digitar la dirección de interés para recibir información específica sobre el clima en esa ubicación.



De esta forma, la ciudadanía tiene la posibilidad de anticiparse a las condiciones del tiempo, hacer consultas sencillas en el SAB y mantenerse informada gracias a las plataformas oficiales. Así, el pronóstico del clima se convierte en una herramienta clave para la vida en la ciudad.

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¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Mapas Bogotá desde el celular?

Para consultar el pronóstico de lluvias en el portal Mapas Bogotá desde el celular, basta con ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, elegir "Lluvias" en la sección de "Otros mapas" y escribir la dirección deseada. De inmediato, el sistema mostrará la localización consultada junto con el estado de lluvias, información clave para quienes desean programar salidas sin sorpresas climáticas.

¿Qué servicios ofrece el Sistema Alerta Bogotá (SAB) sobre el clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) proporciona información actualizada sobre el estado del clima en Bogotá, incluyendo pronósticos de lluvias, alertas por variaciones meteorológicas y mapas interactivos. Estas herramientas permiten a los ciudadanos anticipar posibles eventos climáticos adversos y tomar decisiones informadas para sus desplazamientos y actividades diarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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