Por: Portal Bogotá

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En el centro de Bogotá, las autoridades continúan reforzando el cumplimiento y el orden en los establecimientos comerciales, en particular en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con información proporcionada por la Alcaldía Local de Los Mártires, bajo la dirección de John Jader Suárez Delgado, recientemente se llevó a cabo una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), en la que se revisaron cinco bodegas de licores. El resultado fue revelador: únicamente una de las bodegas cumplía completamente con la documentación exigida para operar, mientras que las otras cuatro tenían documentos pendientes.

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El operativo fue desarrollado de la mano de nueve funcionarios en total. Participaron seis funcionarios de la alcaldía local, uno de la Secretaría de Gobierno, uno de la Secretaría de Seguridad y uno de la Policía Nacional. Según la información oficial, durante esta jornada se verificaron requisitos esenciales para el funcionamiento de los establecimientos, como el registro ante la Cámara de Comercio, el uso del suelo, la certificación sanitaria, la certificación de bomberos, derechos de autor y la carta de apertura, considerando siempre las condiciones particulares de cada comercio. Todo este procedimiento se basó en lo que estipula el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La inspección no solo consistió en identificar las falencias documentales. Como parte de la misma, a los responsables de los establecimientos incompletos se les brindó una sensibilización clara acerca de los documentos faltantes y las gestiones necesarias para completar los requisitos. De acuerdo con la Alcaldía Local de Los Mártires, la directriz fue explícita: los comerciantes deben actualizar toda la documentación para la próxima visita de inspección.

La intervención, por lo tanto, no terminó en la primera inspección. Por el contrario, la Alcaldía anunció que realizarán un seguimiento y volverán a cada establecimiento para confirmar si los compromisos se han cumplido. De esta manera, buscan fortalecer el orden en la economía local y asegurar que los comercios cumplan todas las condiciones establecidas por la ley para su funcionamiento. Esta labor conjunta con Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional evidencia la importancia de llevar la institucionalidad directamente al territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales requisitos legales para operar un establecimiento comercial en Bogotá?

Entre los requisitos verificados durante la jornada de inspección sobresalen la Cámara de Comercio, el cumplimiento del uso del suelo, la certificación sanitaria, la certificación de bomberos, los derechos de autor y la carta de apertura, según corresponde a cada establecimiento. Todos estos requisitos están orientados a garantizar que los comercios funcionen de acuerdo con las normas de seguridad y convivencia establecidas en la Ley 1801 de 2016.

¿Qué acciones tomará la Alcaldía Local de Los Mártires tras la inspección de bodegas de licores?

Según la Alcaldía Local de Los Mártires, la siguiente etapa implicará una nueva ronda de inspecciones para verificar que los establecimientos que tenían documentación pendiente hayan realizado las gestiones necesarias. Este seguimiento es fundamental para el cumplimiento de la normativa y para fortalecer la legalidad en el funcionamiento de la economía local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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