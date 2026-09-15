Por: Portal Bogotá

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La celebración del Día de Amor y Amistad en Bogotá se ha convertido en una costumbre que reúne a amigos y familias en los espacios públicos de la ciudad. De acuerdo con la información presentada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la ciudadanía está invitada a aprovechar los parques de la capital para compartir y disfrutar de esta fecha, especialmente los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026, cuando los asadores están disponibles para alquiler. El IDRD, responsable de la administración y promoción de la recreación y el deporte en Bogotá, ofrece alternativas para que estos momentos especiales se vivan de forma organizada y segura.

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El proceso de alquiler de los asadores en los parques del Distrito Capital requiere atención a varias recomendaciones importantes. Según el IDRD, no se hará devolución de dinero en caso de inasistencia, salvo excepciones como lluvias con tormenta eléctrica, actividades institucionales, labores de mantenimiento o novedades de orden público. Además, el pago de horas adicionales en el parque no está permitido y estos servicios no pueden abonarse en efectivo. La reserva de cada espacio está limitada a un máximo de 25 personas; si se excede este número, es necesario gestionar la reserva directamente con la administración del parque.

Entre los requisitos establecidos, está prohibido llevar barriles, mobiliario sin autorización, inflables, plantas eléctricas, pipetas de gas y consumir bebidas alcohólicas. El tiempo mínimo de reserva es de tres horas y la persona responsable debe presentarse de manera puntual; de lo contrario, podría perder el turno. Otro aspecto relevante destaca que una misma persona no puede reservar el mismo espacio dos veces durante una misma semana, lo que busca permitir el acceso equitativo a mayor número de ciudadanos. Es fundamental dejar los espacios limpios y en las mismas condiciones en que se recibieron, siguiendo las políticas de uso responsable del espacio público.

Según información oficial del IDRD, el proceso para reservar un asador puede consultarse a través de videos institucionales y la página web del Instituto, donde también se encuentran detalles adicionales sobre costos y condiciones. En suma, estas regulaciones pretenden que la celebración de Amor y Amistad en los parques de Bogotá no solo sea memorable, sino también respetuosa del entorno y la convivencia ciudadana.

¿Cuáles son los requisitos para alquilar un asador en los parques de Bogotá durante Amor y Amistad?

Para alquilar un asador, es necesario respetar el aforo máximo de 25 personas, presentarse puntualmente, reservar por al menos tres horas, no llevar objetos restringidos como inflables o plantas eléctricas y dejar el espacio limpio. Además, no se permite el pago en efectivo ni la devolución de dinero por inasistencia, salvo en casos excepcionales definidos por el IDRD.

¿Dónde se puede consultar el proceso para reservar asadores en los parques de Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, los interesados pueden consultar el proceso de reserva, condiciones y costos a través de los videos institucionales en el canal de YouTube del IDRD y en su página web oficial, donde también pueden encontrar información detallada sobre la oferta de asadores disponibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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