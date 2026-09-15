Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para una semana llena de actividades culturales gratuitas entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá. La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) invita a toda la ciudadanía a participar en una programación que incluye literatura, cine, creatividad, juego y experiencias para todas las edades en diferentes puntos de la ciudad.

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BibloRed mantiene su compromiso de fortalecer los espacios de lectura de la ciudad, fomentar la escritura y la oralidad, e incentivar la participación comunitaria en actividades culturales. Según la fuente, para esta semana se han programado eventos que abordan temáticas diversas y buscan ofrecer un lugar de encuentro, memoria y creación colectiva.

Entre las destacadas de la agenda se encuentra ‘Laboratoria Memorias Ancestrales’, una iniciativa creativa orientada a reconocer pertenencias culturales y promover el diálogo artístico sobre las disidencias sexuales en los territorios del Abya Yala. La actividad tendrá lugar este martes en la Sala de lectura Casa LGBTI Sebastián Romero, a partir de las 5:00 p. m.

En la Biblioteca Pública Virgilio Barco, los adultos mayores podrán participar el miércoles desde las 9:30 a. m. de una “rumba recreativa” organizada junto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en la que el baile y el ejercicio cardiovascular se combinan en un espacio de bienestar. Ese mismo día, desde las 2:00 p. m., la Biblioteca Pública El Mirador abre sus puertas para las ‘Salas de Ideación bibliotecaria’, un espacio colectivo de creación y conversación sobre las identidades y experiencias locales.

El jueves sobresalen el taller ‘Ciencia ficción e hilos’, guiado por autores de ‘Bosa 3036’, en la Biblioteca Pública Bosa, y el laboratorio de escritura “El lenguaje secreto” coordinado por la Red de Escritura Creativa y Tertulias Literarias (rel_ata) y el Ministerio de las Culturas, en Virgilio Barco, ambos en horario matutino y vespertino.

El viernes se centra en la formación digital y el análisis informativo. En la Biblioteca Arborizadora Alta habrá espacio para que docentes se familiaricen con la Biblioteca Digital de Bogotá, mientras que la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo presentará “Desinformación en la era de la inteligencia artificial”, un taller sobre verificación de noticias y pensamiento crítico.

Hacia el fin de semana, la Biblioteca Las Ferias acogerá el sábado el encuentro literario “Habitando la historia”, y Pasquilla celebrará con los niños el mes del Amor y la Amistad mediante la siembra simbólica de semillas. El domingo, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y la Biblioteca Gabriel García Márquez ofrecerán actividades para familias que giran en torno a la lectura, la imaginación y el fortalecimiento de vínculos a través de los libros.

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de BibloRed y la Alcaldía de Bogotá, donde se encuentra información detallada sobre horarios, públicos destinatarios y otras actividades gratuitas para la comunidad.

¿Cuáles son las actividades más destacadas de BibloRed en Bogotá para septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial, las actividades más relevantes para esta semana en BibloRed incluyen “Laboratoria Memorias Ancestrales” sobre diálogo cultural y disidencias sexuales, la rumba recreativa para adultos mayores, talleres de escritura creativa, formación en prevención de desinformación y numerosas experiencias para familias y niños como “Leer en familia”, que invitan a la comunidad a encontrarse alrededor del libro y la palabra.

¿Cómo promueve BibloRed la participación ciudadana y comunitaria durante su programación en septiembre de 2026?

Según la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, las actividades programadas para septiembre de 2026 están diseñadas con enfoques de inclusión, creación colectiva y reflexión sobre la diversidad. Mediante talleres, laboratorios, encuentros literarios y espacios para el juego y la lectura en familia, BibloRed busca fortalecer los lazos de participación social y ofrecer escenarios accesibles para todas las edades y públicos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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