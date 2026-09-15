Por: Portal Bogotá

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El desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha alcanzado avances significativos, configurándose como uno de los proyectos de movilidad más esperados y emblemáticos de la capital colombiana. Según información publicada por el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', para el 31 de agosto de 2026, el progreso general de la obra llegó al 82,33 %. Este porcentaje representa un logro importante para una ciudad que, durante décadas, esperó la consolidación de un sistema de transporte masivo eficiente y moderno. Adicionalmente, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que la doble vía férrea ya registra más de nueve kilómetros culminados, lo que refleja el compromiso y trabajo constante detrás de esta compleja infraestructura.

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En la semana del 4 al 11 de septiembre, en el suroccidente de Bogotá, residentes y transeúntes de la avenida Primero de Mayo y la avenida Ciudad de Villavicencio, ubicadas en las localidades de Bosa y Kennedy, pudieron presenciar las pruebas de rodaje de los trenes que integrarán la Línea 1 del Metro. Dichas pruebas constituyen un hito dentro del cronograma del proyecto, ya que evidencian el avance funcional de la obra y permiten a los ciudadanos experimentar de cerca la transformación de la movilidad de la capital.

Uno de los recientes hitos estructurales destacados por la EMB es la construcción de 18 kilómetros de viaducto. Esta cifra equivale a las tres cuartas partes del total de la Línea 1, que tendrá 24 kilómetros de extensión una vez finalizada. El viaducto es el componente elevado sobre el que circularán los trenes, y su avance sostiene la conexión clave entre el suroccidente y el norte de Bogotá. El progreso también se divulga a través de canales oficiales como la red social Instagram de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se publican videos sobre el estado actual de la obra, permitiendo así a los ciudadanos seguir de cerca cada fase del proyecto.

Estos avances demuestran el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, y materializan un sueño largamente postergado. La expectativa crece a medida que el Metro se convierte en una realidad palpable, transformando no sólo el aspecto urbano, sino también la dinámica social y económica de la capital.

¿Cuántos kilómetros tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá y cuál es su avance hasta ahora?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro contará con un total de 24 kilómetros de extensión cuando se termine completamente. Hasta la fecha límite del 31 de agosto de 2026, el proyecto ya alcanzaba el 82,33 % del avance general, incluídos 18 kilómetros de viaducto y más de nueve kilómetros de doble vía férrea, consolidando así la mayor parte del trayecto planificado.

¿En qué zonas de Bogotá se realizaron las pruebas de rodaje de los trenes del Metro?

Durante la semana del 4 al 11 de septiembre, las pruebas de rodaje se llevaron a cabo en la avenida Primero de Mayo y la avenida Ciudad de Villavicencio, ubicadas en las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Estas pruebas permitieron a la comunidad observar los trenes sobre la estructura en ambos sentidos, marcando un hito en la transformación de la movilidad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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