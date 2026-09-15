Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se ha visto impactada durante la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026 debido a un accidente de tránsito que involucró a cinco motociclistas. Según la información reportada, este siniestro ocurrió en la avenida Centenario con carrera 68, en sentido oriente a occidente, específicamente en la localidad de Puente Aranda. El incidente, que fue informado en el corte de las 7:11 a. m., provocó que el flujo vehicular en la zona se volviera lento, generando afectaciones para los conductores que transitan por uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

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La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. De acuerdo con la fuente oficial citada, hasta el lugar de los hechos llegaron unidades de tránsito, equipos de ambulancia y el grupo guía, quienes se encargaron de atender a los involucrados y gestionar la movilidad en el sector. Este despliegue tuvo como objetivo principal controlar la situación y mitigar el impacto que el accidente produjo tanto en los heridos como en la circulación de vehículos.

El accidente también ha tenido repercusiones en los sistemas de transporte público, en especial en algunas rutas ‘TransMiZonales’ de TransMilenio, el principal sistema de buses articulados de Bogotá. Según lo reportado, se han presentado afectaciones en la operación y frecuencia de estas rutas, lo que impacta directamente en los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos que dependen diariamente de este servicio.

Las autoridades recomiendan a los usuarios de la vía y del transporte público estar atentos a los informes de movilidad y buscar rutas alternas, mientras se normaliza la situación en el corredor vial afectado. Este tipo de incidentes evidencia la importancia de la atención rápida por parte de los organismos de emergencia y la necesidad de mantener una cultura de prevención vial en una ciudad como Bogotá, donde la movilidad es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el accidente de tránsito en la avenida Centenario con carrera 68 la movilidad en Bogotá?

El accidente entre cinco motociclistas producido en la localidad de Puente Aranda, sobre la avenida Centenario con carrera 68, provocó un tráfico lento en la zona y generó afectaciones en la operación y frecuencia de algunas rutas TransMiZonales del sistema TransMilenio, dificultando el desplazamiento tanto para vehículos particulares como para usuarios del servicio público en la capital.

¿Qué rutas de TransMilenio se vieron afectadas por el accidente y qué significa TransMiZonal?

De acuerdo con la información proporcionada, diversas rutas TransMiZonales de TransMilenio experimentaron alteraciones en su frecuencia y operación por el siniestro. TransMiZonal hace referencia a rutas zonales del sistema TransMilenio, que conectan diferentes sectores dentro de la ciudad y complementan la movilidad de los bogotanos en trayectos que no cubren las troncales principales.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.