Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se consolida como un referente del patrimonio e historia de la capital colombiana. Este miércoles 18 de septiembre de 2026, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) invita a los ciudadanos a participar en 'un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio', que se llevará a cabo a las 3:30 p. m. La actividad es completamente gratuita, pero requiere inscripción previa, de acuerdo con información divulgada por el propio IDPC.

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Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 20 años del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Según la entidad, el recorrido permitirá a los asistentes conocer de cerca lugares emblemáticos que han sido testigos y protagonistas de las transformaciones urbanas, sociales y culturales durante estas dos décadas de trabajo dedicado a preservar la memoria y la identidad bogotana. Los participantes podrán explorar viviendas patrimoniales, archivos históricos, vestigios arqueológicos y otros espacios que albergan diferentes momentos cruciales de la ciudad, como lo destaca la programación oficial publicada en el IDPC. El objetivo es comprender cómo estas piezas del patrimonio narran la historia colectiva y reflejan los esfuerzos de la ciudad por salvaguardar sus bienes materiales e inmateriales.

El recorrido, abierto al público mediante inscripción anticipada, tiene como punto de encuentro la Casa Genoveva, localizada en la calle 12B #2-58, en pleno centro de Bogotá, lo que facilita la asistencia de todo tipo de público interesado en la historia de la ciudad y su patrimonio.

Posteriormente, la celebración se traslada a la emblemática Plaza de Bolívar, con una jornada diseñada para distintos públicos. Allí, los asistentes podrán participar en la 'aprobatón’ de trámites relacionados con el sector patrimonial, apreciar exhibiciones de publicaciones del Sello Editorial del IDPC y del Centro de Documentación, y disfrutar de juegos patrimoniales y otras actividades pensadas para la familia y los amigos. Cuando caiga la noche, la Plaza de Bolívar se convertirá en escenario de una experiencia especial, iluminada para evocar episodios significativos de la historia bogotana, según comunicó el IDPC. De esta manera, el evento busca acercar a los ciudadanos al reconocimiento y valoración de su herencia, proponiendo espacios de interacción y aprendizaje colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y cuál es su misión en Bogotá?

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) es una entidad encargada de la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural de Bogotá. Su misión principal es conservar los bienes materiales e inmateriales que integran la historia y la identidad de la ciudad, realizando actividades que buscan involucrar a la ciudadanía en la valoración y cuidado de su patrimonio.

¿Cómo se celebra el Mes del Patrimonio en Bogotá durante septiembre de 2026?

Durante septiembre de 2026, el Mes del Patrimonio se celebra con eventos abiertos al público, como recorridos históricos guiados, actividades familiares en la Plaza de Bolívar, exhibiciones editoriales y experiencias nocturnas que rememoran episodios importantes de la ciudad. Todos estos eventos requieren inscripción previa y se realizan con el objetivo de promover la memoria y fortalecer el sentido de identidad entre los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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