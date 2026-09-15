Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 18 de septiembre de 2026, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) organiza una jornada especial llamada "un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio", que se realizará a partir de las 3:30 p. m. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa, según información publicada en el portal oficial del IDPC. Este evento hace parte de la conmemoración de los 20 años del IDPC, una entidad que ha trabajado durante dos décadas para preservar la memoria, el patrimonio y la identidad de Bogotá.

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La invitación, de acuerdo con el IDPC, es a recorrer algunos de los espacios que son testigos de la historia bogotana. Estos lugares incluyen casas patrimoniales, archivos históricos, vestigios arqueológicos y diferentes sitios que han marcado momentos significativos para la ciudad. Los asistentes podrán conocer de cerca las transformaciones y el trabajo que se ha desarrollado por el patrimonio bogotano a lo largo de los años, y cómo estas acciones han influido en la manera de entender y proteger los bienes patrimoniales.

El recorrido inicia en la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en el centro de Bogotá. Posteriormente, la celebración continúa en la Plaza de Bolívar, donde se tiene programada una jornada abierta pensada para todos los públicos. Allí se desarrollarán diversas actividades, entre ellas una "aprobatón" de trámites relacionados con patrimonio, exhibición de publicaciones del Sello Editorial del IDPC y del Centro de Documentación, así como juegos patrimoniales diseñados para el disfrute de familias y grupos de amigos.

Al caer la noche, la Plaza de Bolívar se convertirá en el escenario de una experiencia única en la que, mediante intervenciones de luz, se evocarán episodios relevantes que han marcado la historia de la ciudad y de este emblemático sitio. De este modo, el Mes del Patrimonio, como recalca el IDPC, se convierte en una oportunidad para que los ciudadanos redescubran Bogotá y fortalezcan el vínculo con su historia y sus raíces.

¿Cómo se puede participar en el recorrido patrimonial organizado por el IDPC en Bogotá?

Para ser parte del recorrido patrimonial "un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio", es necesario inscribirse previamente, ya que la entrada es libre pero con inscripción. El punto de encuentro es la Casa Genoveva, en el centro de Bogotá, desde donde iniciarán las actividades propuestas por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

¿Qué actividades se realizarán en la Plaza de Bolívar durante la celebración del Mes del Patrimonio?

En la Plaza de Bolívar habrá una jornada para diferentes públicos con actividades como la "aprobatón" de trámites, exposición de publicaciones editoriales y del centro de documentación, juegos patrimoniales y experiencias con luz al anochecer, todo orientado a valorar la historia y el patrimonio de Bogotá, según lo informado por el IDPC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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