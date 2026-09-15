Por: Portal Bogotá

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El miércoles 18 de septiembre de 2026 será una fecha significativa para los habitantes y visitantes de Bogotá. Ese día, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) llevará a cabo una actividad especial en el marco de la celebración de sus 20 años, invitando a participar en "un recorrido por la memoria de Bogotá en el Mes del Patrimonio". Este evento, que comenzará a las 3:30 p. m., es gratuito, aunque requiere que quienes deseen asistir se inscriban previamente, de acuerdo con información oficial del IDPC.

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La caminata propone sumergirse en la historia reciente de Bogotá a través de sitios emblemáticos como casas patrimoniales, archivos, vestigios arqueológicos y espacios que han sido fundamentales en las transformaciones urbanas y culturales de la ciudad. Según el IDPC, la jornada será una oportunidad para descubrir las huellas de dos décadas dedicadas a la memoria, el patrimonio y la identidad bogotana, visitando lugares que ilustran cómo ha evolucionado la comprensión y protección del patrimonio en Bogotá.

El recorrido partirá desde la Casa Genoveva, ubicada en la calle 12B #2-58, en el centro de la capital colombiana. Al finalizar esta travesía histórica, la celebración continuará en la Plaza de Bolívar, uno de los principales lugares de encuentro y memoria de la ciudad. El IDPC anunció que en este espacio se llevará a cabo una jornada abierta con propuestas para todo tipo de público, desarrollando actividades lúdicas, culturales y educativas para conocer, disfrutar y acercarse aún más al patrimonio de Bogotá.

Entre las actividades programadas, se destaca una "aprobatón" de trámites vinculados al patrimonio, muestra de publicaciones producidas por el Sello Editorial del IDPC y el Centro de Documentación, juegos patrimoniales y alternativas para compartir tiempo en familia o con amigos. Además, en horas de la noche, la Plaza de Bolívar será protagonista de una experiencia especial: a través de una intervención lumínica, se evocarán episodios clave que conforman la memoria colectiva de la plaza y la ciudad.

De acuerdo con el IDPC, este encuentro no solo será una ventana a la historia y el presente de Bogotá, sino también un espacio de participación gratuita dirigido a quienes quieran conectarse con la riqueza cultural local durante el Mes del Patrimonio.

¿Cómo participar en el recorrido de memoria del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en Bogotá?

Para asistir al recorrido conmemorativo organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, usted debe realizar una inscripción previa, pues el evento es gratuito pero tiene cupos limitados. La inscripción se realiza directamente a través de las plataformas digitales del IDPC.

¿Qué actividades incluye la celebración del Mes del Patrimonio en la Plaza de Bolívar de Bogotá?

El evento en la Plaza de Bolívar contempla desde juegos patrimoniales y exhibiciones de publicaciones, hasta una intervención lumínica para recordar momentos históricos de la ciudad. Además, se abre la posibilidad de realizar trámites vinculados al patrimonio, y de participar en actividades recreativas para público de todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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