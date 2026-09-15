Por: Portal Bogotá

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El cierre total y temporal de la estación Calle 22 del sistema TransMilenio marca un nuevo capítulo en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De acuerdo con información publicada por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la estación, ubicada sobre la avenida Caracas en pleno centro de la capital, dejará de operar desde el viernes 11 de octubre a las 11:00 p. m. hasta el sábado 31 de octubre a las 4:00 a. m., debido a intervenciones necesarias para el avance del megaproyecto de transporte en la ciudad. Este cierre implica que miles de usuarios habituales deberán reorganizar sus recorridos y tiempos de viaje, pues la estación será inaccesible durante ese periodo específico.

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Una vez finalizado el primer cierre total, la operación de la estación Calle 22 cambiará considerablemente. Se implementarán cierres nocturnos de lunes a viernes entre las 11:00 p. m. y las 4:30 a. m. Asimismo, durante los fines de semana, la clausura se extenderá desde el viernes a las 11:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. Si se trata de un fin de semana festivo, la reapertura será el martes a la misma hora. De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, estos horarios buscan minimizar el impacto para los usuarios mientras se adelantan las obras clave para el futuro del sistema de movilidad en Bogotá.

La reorganización también implica modificaciones en los servicios troncales. Mientras se encuentre cerrada la estación temporal Calle 22, las rutas B13 y H13 harán paradas en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio, de acuerdo con TransMilenio. Es fundamental que los viajeros tengan presente que el resto de rutas, incluyendo líneas como la 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15, no tendrán parada en la estación Calle 22 mientras duren los cierres. Por ello, se recomienda consultar alternativas de viaje utilizando la aplicación oficial TransMiApp o visitando la página web de TransMilenio antes de cada trayecto. Además, se aconseja mantener la tarjeta TuLlave recargada y personalizada para evitar contratiempos.

La recomendación principal para los ciudadanos es planificar sus desplazamientos con antelación durante el periodo de cierres y modificaciones, aprovechando las plataformas oficiales para informarse sobre rutas alternativas y cambios de última hora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cierra la estación Calle 22 de TransMilenio en octubre de 2024?

El cierre de la estación Calle 22 responde al avance de las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, proyecto prioritario en la capital. Según la información compartida por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, las intervenciones necesitan la clausura temporal para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores, y hacer posible la continuidad de los trabajos sobre la avenida Caracas.

¿Qué rutas de TransMilenio cambian por el cierre de la estación Calle 22?

Durante el cierre, las rutas B13 y H13 modificarán su recorrido deteniéndose de forma temporal en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio. El resto de rutas habituales en Calle 22, como las líneas 3, 5, 8, A61, F61, H20, C15, D20 y H15, dejarán de operar en dicha estación en los horarios establecidos, según lo divulgado por TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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