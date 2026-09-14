Por: El Espectador

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La interacción directa con la Alcaldía de Bogotá, más allá de la presencia cotidiana en la ciudad, suele limitarse a casos puntuales: cuando surge un problema, al recibir un beneficio social o por la obligación de un trámite. Generalmente, los bogotanos experimentan esta relación a través de gestiones como el pago de impuestos, apertura de negocios, expedición de certificados, resolución de multas o, más recientemente, al pagar por el uso de espacios públicos. A todo esto se suma un cambio fundamental de los últimos años: hoy, buena parte de los servicios que dependen de entidades distritales han migrado a aplicaciones móviles, convirtiendo esa interacción institucional en una experiencia digital.

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Entre estas aplicaciones destaca ZPP Bogotá, la plataforma para pago de parqueo en vía, manejada por la Terminal de Transporte. Según reseñas que se encuentran en tiendas digitales, la app recibe apenas 1,7 estrellas de 5, y figura como la novena más descargada en su categoría; sin embargo, la experiencia de los usuarios se describe mayoritariamente en términos negativos. Las principales quejas tienen que ver con la desaparición de saldo tras recargas, dificultades para localizar zonas de parqueo y la ausencia de respuestas a las solicitudes hechas a través del canal de peticiones, quejas o reclamos (PQR). Un usuario escribió de manera directa en su reseña: "para poner cepos sí están pendientes", reflejando el sentimiento general.

La situación no es diferente con otras aplicaciones oficiales. TransMi App, relacionada con el sistema de transporte TransMilenio, presenta una calificación de 2,8, a pesar de ser la cuarta más descargada en su campo. Los usuarios reportan fallos para planear rutas, función básica para su operación. Por su parte, viveIDRD, la app del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para reservar canchas, lleva más de 20 meses disponible, pero ni siquiera cuenta con suficientes valoraciones para establecer un promedio y aparece en la categoría de "Entretenimiento", no como un servicio público.

Incluso la aplicación de la Liga de Tenis de Bogotá, utilizada en escenarios del IDRD, recibe solo 2,1 estrellas, y las reseñas denuncian los mismos problemas desde 2021 hasta 2026, pese a actualizaciones que apenas prometen "correcciones de errores menores". Esta cadena de insatisfacciones revela que el problema va más allá de la tecnología; es una cuestión de vínculo ciudadano. La percepción sobre la eficiencia del Estado se define muchas veces por la experiencia al usar estos canales digitales —especialmente cuando, bajo la lluvia y a contrarreloj, los bogotanos deben lidiar con aplicaciones deficientes para cumplir requisitos diarios.

La Alcaldía impulsa metas cuantificables en seguridad, movilidad y educación, pero ¿existirá una meta para la satisfacción ciudadana con sus aplicaciones? Mientras tanto, aunque se reconoce la inversión en la plataforma Bogotá Te Escucha para peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), los canales por donde realmente se desarrolla la vida cotidiana del ciudadano permanecen desatendidos. Así, la escucha institucional parece limitarse al portal formal, dejando de lado el escenario en donde los problemas se sienten con mayor urgencia: la interacción digital diaria.

¿Por qué las apps de servicios públicos distritales en Bogotá tienen calificaciones tan bajas?

Las bajas calificaciones de aplicaciones como ZPP Bogotá y TransMi App, de acuerdo con las reseñas en tiendas digitales citadas en el texto, se deben principalmente a fallas técnicas, falta de respuesta a reclamos y problemas recurrentes que afectan la experiencia del usuario. A ello se suma la sensación de desatención institucional, ya que estas aplicaciones constituyen la principal vía de interacción de muchos ciudadanos con el Estado y, sin embargo, no responden de manera efectiva a sus necesidades o quejas.

¿Qué significa PQRS y cómo funciona el canal "Bogotá Te Escucha"?

PQRS corresponde a peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias. "Bogotá Te Escucha" es la plataforma distrital formal para canalizar estas solicitudes, garantizando trazabilidad y tiempos de respuesta, lo que representa un avance institucional. Sin embargo, de acuerdo con el artículo, aunque este portal funciona adecuadamente, las aplicaciones digitales cada día más utilizadas no logran ofrecer una experiencia satisfactoria, por lo que muchos usuarios optan por no presentar PQRS por problemas cotidianos relacionados con esas apps.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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