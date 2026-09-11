La jornada de manifestaciones de este 11 de septiembre en Bogotá escaló en varios puntos de la ciudad. Según información de la Secretaría de Movilidad, sujetos encapuchados vandalizaron buses de Transmilenio y fachadas de viviendas en el centro de la capital, mientras las autoridades seguían de cerca el avance de las movilizaciones.

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Uno de los puntos más complicados se presentó en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 50, donde se registraron disturbios y bloqueos que afectaron la movilidad. Los manifestantes avanzaron hacia la Universidad Nacional y posteriormente continuaron su recorrido por la calle 26 en sentido occidente.

El impacto también se sintió con fuerza en Transmilenio. La empresa informó que dejaron de operar las estaciones Corferias, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre El Greco y El Tiempo, como consecuencia de las condiciones de seguridad en este corredor.

La situación obligó a cientos de usuarios a abandonar los buses y continuar su recorrido a pie. Uno de los puntos con mayor congestión se presentó en la avenida El Dorado con carrera 33, en sentido oriente-occidente, donde los bloqueos impedían el paso normal de los vehículos.

Las imágenes y reportes de la jornada también dejaron en evidencia la presencia de encapuchados que aprovecharon la manifestación para afectar vehículos del sistema y estructuras cercanas. La vandalización de los buses se convirtió así en uno de los hechos que marcó la protesta y complicó todavía más el desplazamiento de quienes se movilizaban por la zona.

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