Un accidente de tránsito ocurrido en el sur de Bogotá dejó tres personas heridas y provocó el cierre temporal de una intersección de la avenida Boyacá. En el hecho estuvieron involucrados un bus zonal del SITP y dos motocicletas.

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(Vea también: Atroz accidente en la vía al aeropuerto El Dorado (Bogotá): motociclista murió en grave choque)

De acuerdo con El Tiempo, la colisión ocurrió este jueves 10 de septiembre, en el sector de Ciudad Bolívar, cuando el vehículo de transporte público terminó volcado sobre la vía. La emergencia obligó a desplegar unidades de Bomberos, ambulancias y personal de tránsito para atender a los afectados y controlar la circulación.

Entre los involucrados estaba el conductor del bus, un hombre de 33 años que no sufrió lesiones. El vehículo pertenece al consorcio Express y está identificado con las placas SMS559.

Las personas que viajaban en las motocicletas sí resultaron afectadas. Una mujer de 25 años presentó politraumatismos, mientras que el conductor de la otra moto, de 23 años, tuvo lesiones en ambos miembros inferiores. Una mujer de 28 años que iba como acompañante sufrió un trauma lumbar.

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Los tres ocupantes de las motos fueron llevados a la Clínica Medical de Kennedy. Bomberos de Bogotá informó además que durante la atención fue necesario rescatar a una persona que había quedado atrapada luego del choque.

#ATENCIÓN. Seguidores nos reportan que un bus del SITP se habría quedado sin frenos e impactó a varios vehículos y peatones en el semáforo del sector de Meissen, en el sur de Bogotá, una grave emergencia que requirió inclinar el automotor para rescatar a las personas arrolladas. pic.twitter.com/AMV07eyHng — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 11, 2026

¿Qué dijo Transmilenio sobre accidente de bus del SITP?

Transmilenio confirmó que un vehículo de su operación zonal estuvo involucrado en el accidente y señaló que puso en marcha los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Según recogió el citado medio, la entidad informó que al punto acudieron ambulancias y organismos de emergencia y expresó su solidaridad con las personas que tuvieron que ser valoradas después de la colisión.

Sobre las causas del accidente, Transmilenio manifestó que todavía no tiene información concluyente, pues el caso está en manos de las autoridades encargadas de establecer responsabilidades. La entidad también indicó que no cuenta con claridad sobre las circunstancias que llevaron al bus a terminar volcado.

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, aparentemente el vehículo no llevaba pasajeros cuando ocurrió el volcamiento. La entidad agregó que está dispuesta a entregar la información requerida para esclarecer lo sucedido.

Informe de Tránsito plantea una hipótesis sobre el accidente

La reconstrucción preliminar de las autoridades ubica al bus circulando por la calle 64B sur, desde donde debía incorporarse a la avenida Boyacá. Las dos motocicletas, entretanto, permanecían detenidas ante el semáforo.

El cambio de la señal permitió que los motociclistas retomaran la marcha. La información recopilada por la Policía indica que, en ese momento, el conductor del bus habría perdido el control y no consiguió frenar a tiempo para evitar el impacto.

Según el rotativo, el reporte utiliza el código 121 como hipótesis del siniestro, correspondiente a no mantener una distancia de seguridad adecuada. Esta conclusión es preliminar y hace parte de la investigación que busca establecer las circunstancias exactas del choque.

Una de las versiones que comenzó a circular después del accidente señalaba que el bus habría sufrido una falla en los frenos. Sin embargo, esa posibilidad no ha sido confirmada por las autoridades. Las imágenes difundidas en redes sociales tampoco permiten establecer por sí solas qué provocó el volcamiento.

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