Una escena de angustia quedó registrada en video en las aguas de Cholón, en la isla de Barú, Cartagena, luego de que una moto acuática chocara contra una lancha que transportaba varios pasajeros. El hecho ocurrió el domingo 30 de agosto y volvió a poner en discusión el peligro que representan las maniobras imprudentes de algunos usuarios de estos vehículos náuticos.

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Las imágenes muestran a dos personas a bordo de la moto acuática avanzando a gran velocidad en una zona con presencia de varias embarcaciones. En cuestión de segundos, el jet ski terminó impactando contra la parte delantera de una lancha turística.

El golpe fue lo suficientemente fuerte para que uno de los ocupantes de la lancha saliera despedido y terminara en el agua, mientras las demás personas reaccionaban con evidente preocupación.

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🚤 Accidente en Cholón: jet ski chocó contra una lancha con pasajeros a bordo Momentos de angustia se vivieron en la isla de Barú, Cartagena, cuando una moto acuática impactó fuertemente a una embarcación. Todo quedó en video. ⬇️pic.twitter.com/EbcUvmRGqe — Vanguardia (@vanguardiacom) August 31, 2026

Lo ocurrido resulta especialmente llamativo por las condiciones del lugar. Cholón es uno de los puntos turísticos más concurridos de la zona insular de Cartagena y durante los fines de semana concentra numerosas lanchas, motos acuáticas y turistas.

Peligros de las imprudencias en el mar

El accidente vuelve a poner sobre la mesa una situación que preocupa en zonas turísticas donde se alquilan motos acuáticas: vehículos capaces de alcanzar altas velocidades circulando cerca de embarcaciones, bañistas y otras personas.

Una moto acuática puede convertirse en un riesgo considerable cuando es conducida sin suficiente precaución, especialmente en espacios donde hay poco margen para reaccionar ante una maniobra inesperada.

Y justamente eso es lo que despierta indignación en este caso: mientras muchas personas llegan a Cholón buscando disfrutar del mar y pasar un día tranquilo, basta una maniobra irresponsable para poner en riesgo a quienes están alrededor.

El video evidencia además que no se trataba de un sector despejado. La moto acuática avanzaba entre otras embarcaciones, lo que hacía todavía más importante mantener una velocidad y una distancia adecuadas.

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Cómo va la investigación del hecho

Tras la difusión de las imágenes, la Capitanía de Puerto de Cartagena informó que adelanta las verificaciones técnicas e inspecciones correspondientes para establecer exactamente cómo ocurrió la colisión y determinar las posibles responsabilidades.

Por ahora, la autoridad marítima no ha entregado conclusiones sobre el caso, debido a que la investigación continúa.

Tampoco se han confirmado oficialmente personas lesionadas como consecuencia del choque. Lo que sí dejó el episodio fue una nueva advertencia sobre la necesidad de extremar los controles y exigir comportamientos responsables en una zona donde confluyen turistas, embarcaciones y vehículos acuáticos.

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