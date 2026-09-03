El viaje de Gustavo Petro a México tuvo una particularidad que solo se conoció durante una conversación con Rafael Correa. Según comentó el expresidente ecuatoriano, una aerolínea colombiana se negó a transportar al exmandatario que dejó el poder el pasado 7 de agosto.

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La revelación ocurrió durante la entrevista que Correa sostuvo con Petro en Ciudad de México. Allí, el exmandatario ecuatoriano aseguró que Avianca devolvió el tiquete y no permitió que Petro abordara un vuelo con destino a México.

Según relató Correa, la decisión estaría relacionada con la inclusión de Petro en la lista OFAC, conocida también como Lista Clinton, y con las posibles consecuencias que una operación con una persona incluida en ese listado podría representar para una compañía.

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“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos, esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, indicó Correa.

Petro, quien respondió brevemente durante la conversación, confirmó la versión de Correa al señalar: “No quisieron”. Sin embargo, la información sobre la negativa fue presentada en la entrevista por el expresidente ecuatoriano.

¿Cómo viajó Gustavo Petro a México?

Ante la imposibilidad de viajar en el vuelo mencionado por Correa, Petro finalmente salió de Colombia en un vuelo de AeroMéxico. Según la información recopilada por Semana, el viaje ocurrió el 30 de agosto con destino a Ciudad de México.

El expresidente abordó el vuelo AM 762, operado por la aerolínea mexicana, en un Boeing 737. El avión despegó desde Bogotá a las 3:55 de la tarde, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio.

Para su salida del país, Petro llevaba su pasaporte diplomático y estuvo acompañado en el aeropuerto El Dorado por personal de protocolo de la Cancillería.

El viaje también estuvo relacionado con una autorización del Senado. Según las fuentes citadas por Semana, al expresidente se le consultó por la autorización de salida y él presentó un documento de una sesión plenaria en el que constaba el permiso para salir del país durante un año.

La Secretaría General del Senado, de acuerdo con esa misma información, indicó posteriormente que no eran necesarias otras autorizaciones para concretar su salida.

¿Por qué Gustavo Petro está en la lista OFAC?

El antecedente que rodea la controversia es la inclusión de Petro en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida fue anunciada el 24 de octubre de 2025, cuando todavía ejercía como presidente de Colombia.

El Departamento del Tesoro estadounidense señaló entonces que las personas y entidades incluidas en ese listado pueden quedar sujetas a restricciones sobre determinadas transacciones y operaciones.

Entre las consecuencias señaladas por esa entidad están las restricciones relacionadas con proporcionar fondos, bienes o servicios a personas designadas o bloqueadas, dependiendo de las operaciones involucradas.

Ese contexto es el que Correa relacionó con la negativa atribuida a Avianca durante su conversación con Petro. La versión conocida públicamente, sin embargo, corresponde a lo expuesto por el exmandatario ecuatoriano y a la información obtenida posteriormente por Semana sobre el viaje.

La situación tomó relevancia justamente porque Petro realizó este desplazamiento como expresidente de Colombia, en su primera visita internacional luego de dejar la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto. Durante su estancia en México también sostuvo encuentros políticos y actividades académicas.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.