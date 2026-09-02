Una placa dedicada al expresidente Álvaro Uribe terminó debajo de unas escaleras en las instalaciones de RTVC, mientras otra con el nombre de Gustavo Petro ocupaba su lugar en una de las paredes, según dieron a conocer personas cercanas a la actual gerencia del sistema de medios públicos.

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La placa de Uribe permaneció en una de las paredes de RTVC, pero fue retirada y encontrada posteriormente en el edificio de la Avenida 26, en Bogotá. La pieza estaba en el piso, según información publicada por Darcy Quinn.

En la placa aparecen los nombres de varios funcionarios de 2008 y el siguiente mensaje: “Radio Nacional de Colombia, presidente Álvaro Uribe; ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra; gerente, Katthy Osorio Guaquetá, y el subgerente de radio, Gabriel Gómez Mejía. Bogotá, diciembre de 2008”.

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Aquí había mandado @HOLLMANMORRIS a poner la placa de Uribe 🫣🫣🫣 https://t.co/5LXSxvucCx pic.twitter.com/5ZdeHaWlps — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 2, 2026

En contraste, en la pared quedó una placa dedicada a Gustavo Petro. El texto señala: “Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, Gustavo Petro Urrego, presidente, Carina Murcia, ministra de las TIC, Hollman Morris Rincón, gerente. Bogotá, diciembre de 2026”.

La situación llevó a la gerente de RTVC, Ángela María Mora Toro, a tomar otra decisión y ordenó instalar una placa dedicada al expresidente Eduardo Santos, considerada la primera placa de este tipo que tuvo el sistema de medios.

En ella se lee: “Radiodifusora Nacional, administración Eduardo Santos (1939- 1940), Alfonso Araujo, ministro de Educación; Arcardio Dulcer, director de Extensión Cultural”.

Hasta ahora el Gobierno de Abelardo De La Espriella no ha mostrado interés en aparecer en placas de agradecimiento y ha planteado que RTVC recupere un carácter informativo institucional.

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