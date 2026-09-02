La primera dama, Ana Lucía Pineda, recibió la Medalla Nydia Quintero Turbay, distinción que destaca el compromiso con las causas sociales y que lleva el nombre de una de las figuras más asociadas con la solidaridad en Colombia.

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Pineda compartió en sus redes sociales imágenes del momento en que recibió la medalla y posteriormente mostró el reconocimiento. El homenaje ocurre mientras la primera dama ha participado en iniciativas dirigidas a comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En el mensaje que acompañó las fotografías, Pineda expresó que recibió la distinción con “profunda gratitud y humildad”. Además, dejó claro que no considera el reconocimiento como un logro individual, sino como el resultado de un esfuerzo colectivo.

“Este reconocimiento no lo recibo sola”, manifestó Pineda, al destacar a voluntarios, donantes y familias afectadas que han participado en las jornadas de ayuda.

La primera dama también agradeció a Dios y al equipo que la acompaña, y dedicó unas palabras a las integrantes de Tigresas Moviéndose con Corazón y Tigresas de la Patria, movimientos vinculados a varias de las actividades sociales que ha impulsado.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.